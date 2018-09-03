Шуфутинский: мог бы спеть с Монеточкой

Однако, ответил он на вопрос о такой возможности журналистам, пока девушки к нему с таким предложением не обращались.

"Я мог бы. Видите ли, дуэт — это серьезные вещи, это не просто так взять вдвоем и спеть песню. Надо какое-то единение образов, потому что это же о чем-то песня поется. Надо, чтобы эти два человека совпадали или, наоборот, очень не совпадали", — поделился он.

Композиция «3 сентября» была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Позже песня приобрела статус мема в интернете, в соцсетях ежегодно появляются новые шутки о 3 сентября.

Ранее Шуфутинский также рассказал, как проведет 3 сентября в этом году.