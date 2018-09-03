Победитель «классического Евровидения»: выхожу на сцену, чтобы меня поняли

Конкурс Eurovision Young Musicians существует с 1982 года и проводится один раз в два года. Иван Бессонов стал первым российским музыкантом, одержавшим победу в этом престижном состязании молодых исполнителей классики. Эдинбургская публика и титулованные члены жюри — композитор Джеймс Макмиллан и дирижер Марин Олсоп — искупали Ивана в аплодисментах, пораженные его исполнением третьей части Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского

Несмотря на признательность за столь теплый прием, молодой виртуоз считает, что интенсивность аплодисментов зависит не только от мастерства музыканта, но также от настроения и темпа, вложенных в произведение композитором.

"Выходя на сцену, я не задумываюсь о победе и ни в коем случае не ожидаю ее. Я люблю музыку и те эмоции, которые она несет, и делаю все ради того, чтобы зрители, в том числе члены жюри, почувствовали и поняли меня.

Все когда-то были подростками и проходили психологически сложные периоды. Я не являюсь исключением — у меня тоже случались срывы, это нормально. Суть в том, как ты с этим справляешься и насколько велик интерес к тому, чем занимаешься. После самых неприятных ситуаций я находил утешение в музыке: в какой-то мере — в импровизации, отчасти — в композиции, с помощью которых пытался выразить свои эмоции. Если в ребенке есть любовь к музыке и внутренний стержень, все получится", — сказал в интервью радио Sputnik пианист-виртуоз, композитор Иван Бессонов.

Смотрите полную версию беседы: