«Территория. Красноярск» приглашает красноярцев на концерт «Опера-Гала»

Компания «Полюс» совместно с международным фестивалем-школой современного искусства «TERRITORIЯ» и ММОМА в начале сентября проводит фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск». Уникальное для краевого центра культурное событие завершит «Опера-Гала» — совместный проект «Территории» и Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

Заключительный торжественный концерт состоится 16 сентября на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Совсем недавно театр получил имя прославленного земляка, который начинал творческий путь на красноярской сцене. И новый театральный сезон в оперном открывается значимым для Красноярска культурным событием — финальным концертом фестиваля «Территория. Красноярск».

Фестиваль «Территория. Красноярск» — это сфера, где получают развитие новаторские, современные формы реализации творческих идей. Одна из задач финального концерта — объединить академическое искусство с экспериментальным. Интереснейший микс традиции и современности — масштабная тройная видеопроекция художника Аси Мухиной, имя которой хорошо знакомо любителям искусства.

«Для Красноярского театра оперы и балета большая честь сотрудничать с фестивалем «Территория» — одним из самых интересных театральных фестивалей в России, который объединяет профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства и открывает новые имена», — отмечает директор красноярского театра Оперы и балета Светлана Гузий.

В первом отделении зрители услышат увертюры и арии из западных оперных произведений. Среди них — вторая ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Русланы Коваль, увертюра к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини, ария Филиппа II из оперы «Дон Карлос» Джузеппе Верди в исполнении Николая Диденко и многие другие.

«Опера-Гала» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Придумали его Илья Кухаренко и Ирина Долженко. У красноярцев есть возможность, не совершая долгих путешествий, приобщиться к лучшим образцам музыкальной культуры.

Билеты ещё можно приобрести в кассе и на сайте театра.