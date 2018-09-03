«Территория. Красноярск» приглашает красноярцев на концерт «Опера-Гала» 

Компания «Полюс» совместно с международным фестивалем-школой современного искусства «TERRITORIЯ» и ММОМА в начале сентября проводит фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск». Уникальное для краевого центра культурное событие завершит «Опера-Гала» — совместный проект «Территории» и Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Заключительный торжественный концерт состоится 16 сентября на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Совсем недавно театр получил имя прославленного земляка, который начинал творческий путь на красноярской сцене. И новый театральный сезон в оперном открывается значимым для Красноярска культурным событием — финальным концертом фестиваля «Территория. Красноярск».
Программа вечера создавалась специально для фестиваля. На сцену театра выйдут звёзды мировой сцены Николай Диденко, Руслана Коваль, Ирина Долженко и ведущие солисты театра Светлана Рацлаф-Левчук, Алексей Бочаров, Ксения Хованова, Александр Михалев и др. Прозвучат арии, ансамбли и симфонические фрагменты из сочинений русских и зарубежных композиторов. За пультом оркестра театра в этот вечер будет стоять маэстро Дмитрий Юровский, представитель прославленной дирижерской династии, которая хорошо известна в России и Европе.
Фестиваль «Территория. Красноярск» — это сфера, где получают развитие новаторские, современные формы реализации творческих идей. Одна из задач финального концерта — объединить академическое искусство с экспериментальным. Интереснейший микс традиции и современности — масштабная тройная видеопроекция художника Аси Мухиной, имя которой хорошо знакомо любителям искусства.
«Для Красноярского театра оперы и балета большая честь сотрудничать с фестивалем «Территория» — одним из самых интересных театральных фестивалей в России, который объединяет профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства и открывает новые имена», — отмечает директор красноярского театра Оперы и балета Светлана Гузий.
В первом отделении зрители услышат увертюры и арии из западных оперных произведений. Среди них — вторая ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Русланы Коваль, увертюра к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини, ария Филиппа II из оперы «Дон Карлос» Джузеппе Верди в исполнении Николая Диденко и многие другие.
Программа второго отделения — сочинения русских композиторов, среди которых будут представлены сцены из опер «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Князь Игорь» Александра Бородина.
«Опера-Гала» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Придумали его Илья Кухаренко и Ирина Долженко. У красноярцев есть возможность, не совершая долгих путешествий, приобщиться к лучшим образцам музыкальной культуры.
Билеты ещё можно приобрести в кассе и на сайте театра.