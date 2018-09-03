Забияко и Энберт выступят под музыку с вокалом Хворостовского

— Я попросила своего друга Николая Цискаридзе поговорить с Игорем Яковлевичем Крутым по поводу разрешения поставить программу на эту композицию, — цитирует "РИА Новости" Мозер. — Я очень уважала Дмитрия Хворостовского и хотела, чтобы ребята катались под его вокал и под песню «Ты и я». Игорь Яковлевич пригласил нас к себе в студию и сказал, что он сам поможет нам скомпоновать музыку.

Мы были у композитора вместе с Татьяной Дручининой, и Игорь Яковлевич просто складывал песню и принимал активное участие в создании музыки. Постановщиком программы выступил Паскуале Камерленго.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года. Ему было 55 лет.