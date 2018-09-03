Артисты волгоградского театра выступят на всероссийском музфестивале

Артисты волгоградского театра «Царицынская опера» выступят на третьем Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», который состоится 20 сентября в столице.

Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, артисты покажут в Москве на одной из самых престижных площадок — сцене театра «Геликон-опера» — оперу Моцарта «Так поступают все».

Добавим, фестиваль «Видеть музыку» зарекомендовал себя как один из крупнейших и наиболее статусных отечественных проектов в области театра. Организатором выступает Ассоциация музыкальных театров России.

Отметим, «Царицынская опера» готовится к началу нового театрального сезона — открытие пройдет 4 октября. Артисты в ноябре представят волгоградцам спектакль «Спящая красавица». Кроме того, зрителей ждут новые постановки детских сказок, концерт-феерия The Glory of Champions, посвященный ЧМ-2018, а 7 октября — оперу Моцарта «Так поступают все».