Богачи и знаменитости съехались в пустыню

В США проходит фестиваль Burning Man. Это самый крупный и модный фестиваль современного искусств. В последний день фестиваля, согласно традиции, сжигается гигантский деревянный «человек» — отсюда и происходит название фестиваля.