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Богачи и знаменитости съехались в пустыню
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Богачи и знаменитости съехались в пустыню 

News.ru 56 минут назад
Фото: News.ru
В США проходит фестиваль Burning Man. Это самый крупный и модный фестиваль современного искусств. В последний день фестиваля, согласно традиции, сжигается гигантский деревянный «человек» — отсюда и происходит название фестиваля.
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