Москвичи в День города увидят театральные постановки в парках СВАО

В День города 871 годовщину Москвы в СВАО отметят с большим размахом. Праздновать будут 8 и 9 сентября. В Лианозове и Бутырском празднования будут с «театральным оттенком».

Театр в Лианозове

Как рассказали в пресс-службе Лианозовского парка культуры и отдыха (ул. Угличская, 13), в дни празднования, 8 сентября с 13.00, гости парка погрузятся в атмосферу театральной Москвы.

— На сцене парка выступят музыкальные и драматические театры с мюзиклами и комедийными постановками, — рассказали в пресс-службе парка, — пройдут творческие и спортивные мастер-классы, анимационная программа, выступления музыкальных коллективов и популярных эстрадных исполнителей.

Сценическая пластика в Бутырском

8 сентября с 13.00 на праздновании Дня города гости парка «Гончаровский» (ул. Руставели, 7) станут участниками хореографических спектаклей и музыкальных выступлений. На сцене выступят театры с пластическими постановками и музыкальные коллективы с разножанровой музыкой. Посетителей будут развлекать аниматоры, которые проведут занимательные игры и мастер-классы.