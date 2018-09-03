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Москвичи в День города увидят театральные постановки в парках СВАО
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Москвичи в День города увидят театральные постановки в парках СВАО 

Управа района Лосиноостровский + ещё 5 9 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В День города 871 годовщину Москвы в СВАО отметят с большим размахом. Праздновать будут 8 и 9 сентября. В Лианозове и Бутырском празднования будут с «театральным оттенком».
Театр в Лианозове
Как рассказали в пресс-службе Лианозовского парка культуры и отдыха (ул. Угличская, 13), в дни празднования, 8 сентября с 13.00, гости парка погрузятся в атмосферу театральной Москвы.
— На сцене парка выступят музыкальные и драматические театры с мюзиклами и комедийными постановками, — рассказали в пресс-службе парка, — пройдут творческие и спортивные мастер-классы, анимационная программа, выступления музыкальных коллективов и популярных эстрадных исполнителей.
Сценическая пластика в Бутырском
8 сентября с 13.00 на праздновании Дня города гости парка «Гончаровский» (ул. Руставели, 7) станут участниками хореографических спектаклей и музыкальных выступлений. На сцене выступят театры с пластическими постановками и музыкальные коллективы с разножанровой музыкой. Посетителей будут развлекать аниматоры, которые проведут занимательные игры и мастер-классы.
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