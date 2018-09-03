Ещё
Симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Орехово‑Зуеве 7 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Орехово‑Зуеве 7 сентября 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Московская областная филармония при поддержке министерства культуры Московской области представляет проект «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», в рамках которого 7 сентября в культурно-досуговом центре «Зимний театр» Орехово-Зуева выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, сообщается на сайте «Афиша Подмосковья».
«За дирижерским пультом — художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Владимир Федосеев. Начало концерта в 18:00. В программе прозвучат известные классические произведения — Симфония №4 П. И. Чайковского и музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Г. В. Свиридова», — говорится в сообщении.
Московская областная филармония сотрудничает с БСО имени П. И. Чайковского на протяжении нескольких лет. Коллектив принимает активное участие в проекте «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», одна из целей которого — дать возможность самому широкому кругу слушателей посещать концерты ведущих коллективов и исполнителей, признанных в России и за рубежом.
Концерты оркестра проходили в Зарайске, Протвине, Талдоме, Шатуре, Сергиевом Посаде, Раменском. Этот ежегодный проект стал интереснейшим событием культурной жизни региона и имеет огромное просветительское значение.
РИАМО: последние новости
Участники «Спасской башни» из пяти стран выступят на вокзалах Москвы 1 сентября «Мгновения» Иосифа Кобзона: 10 лучших песен народного артиста Более 100 тыс билетов продали на концерты в МКЗ «Зарядье» за три недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко7
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»87
Жесткие финалы детских сериалов2
Семь российских фильмов, которые не хуже советских
Критики обещают Леди Гаге «Оскар»2
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение