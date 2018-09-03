Симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Орехово‑Зуеве 7 сентября

Московская областная филармония при поддержке министерства культуры Московской области представляет проект «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», в рамках которого 7 сентября в культурно-досуговом центре «Зимний театр» Орехово-Зуева выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, сообщается на сайте «Афиша Подмосковья».

«За дирижерским пультом — художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Владимир Федосеев . Начало концерта в 18:00. В программе прозвучат известные классические произведения — Симфония №4 П. И. Чайковского и музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Г. В. Свиридова», — говорится в сообщении.

Московская областная филармония сотрудничает с БСО имени П. И. Чайковского на протяжении нескольких лет. Коллектив принимает активное участие в проекте «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», одна из целей которого — дать возможность самому широкому кругу слушателей посещать концерты ведущих коллективов и исполнителей, признанных в России и за рубежом.

Концерты оркестра проходили в Зарайске, Протвине, Талдоме, Шатуре, Сергиевом Посаде, Раменском. Этот ежегодный проект стал интереснейшим событием культурной жизни региона и имеет огромное просветительское значение.