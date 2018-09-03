Спектакли на улице и много музыки: какие еще события ждут москвичей на этой неделе

Предпраздничная неделя подарит жителям столицы возможность расслабиться и интересно провести время на любой вкус.

Ко Дню города Москвы (празднование выпадает на 8 и 9 сентября) лучше начинать готовиться уже сегодня — как минимум можно наметить план.

Предлагаем вам программу мероприятий, которые точно заинтересуют каждого:

Театр на свежем воздухе

8 и 9 сентября с 10:00 до 22:00 на Манежной площади зрители смогут увидеть 54 ярких и необычных шоу под открытым небом. Их представят артисты из России, Франции, Испании, Великобритании, Бразилии, Германии, Южной Кореи и Тайваня. Вас ждут огромные фигуры драконов, заводные барабанные композиции и многое другое.

Открытия в мире музыки

9 сентября с 16:00 до 23:00 на территории Парка Горького можно отправиться в уникальное музыкальное путешествие — на фестиваль Fields. Здесь можно будет насладиться композициями, которые редко звучат на радиостанциях. Послушать удастся не только российских, но и американских, а также египетских музыкантов. Здесь, на Fields, музыка приобретает уникальное звучание. Поэтому фестиваль желательно не пропускать.