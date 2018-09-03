Театр оперы и балета обнародовал репертуар на сентябрь

Нижегородской государственный театр оперы и балета им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 20 сентября, сообщает пресс-служба театра.

В этот день зрителям представят оперу «Князь Игорь» (12+).

Всего в сентябрьский репертуар вошло 8 спектаклей.