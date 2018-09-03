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Театр оперы и балета обнародовал репертуар на сентябрь
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Театр оперы и балета обнародовал репертуар на сентябрь 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Нижегородской государственный театр оперы и балета им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 20 сентября, сообщает пресс-служба театра.
В этот день зрителям представят оперу «Князь Игорь» (12+).
Всего в сентябрьский репертуар вошло 8 спектаклей.
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