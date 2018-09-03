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Иммерсивное шоу-концерт классической музыки пройдет в Петербурге
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Иммерсивное шоу-концерт классической музыки пройдет в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Осенью проект «Классика в темноте» презентует новое высокотехнологичное шоу о звуках, классической музыке и восприятии ее человеком с эффектом полного погружения и интерактива. Концерт состоится 28 сентября в БКЗ «Октябрьский».
Состав артистов обещает высочайший уровень исполнения и погружения самого искушенного зрителя, ведь на сцене вместе с современным и прогрессивным оркестром Synergy Orchestra выступит всемирно-известный композитор, друг и соратник Астора Пьяццоллы, величайший музыкант — Ришар Гальяно. За хореографическую постановку и исполнение отвечает известный хореограф и visual artist Лилия Бурдинская из поколения молодых хореографов, формирующих реальность российского современного танца, ни раз покорившая своими работами зрителей Дягилевского фестиваля.
В программу войдут произведения А. Пярта, М. Равеля, А. Вивальди, А. Глазунова, Р. Щедрина, Д. Шостаковича, С. Барбера и др.
«Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель, — говорит музыкальный директор программы Илья Тен. — Цель эксперимента — погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего нас мира, описание и сопоставление таких понятий как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь».
Начало в 19.00.
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