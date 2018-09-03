В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялся сбор труппы 

Георгий Исаакян поздравил всех собравшихся с открытием сезона и рассказал о достижениях театра в прошедшем сезоне. — Мы принимали участие во многих обширных фестивальных программах, в том числе во Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», и я до сих пор получаю благодарности от коллег из регионов, которых мы принимали на нашей сцене. Недавно завершились гастроли во Дворце фестивалей и конгрессов — в том самом зале, где проходит Каннский кинофестиваль: там с успехом выступала наша балетная труппа в рамках фестиваля «Русские сезоны». Андрис Лиепа, театральный режиссёр и продюсер, артист балета, руководитель проекта «Русские сезоны», который сотрудничает с Театром имени Наталии Сац, также выступил перед присутствующими. Фото: пресс-служба Государственного Академического Детского Музыкального театра им. Наталии Сац — Я восхищён работоспособностью вашей труппы, благодарю за «Русские сезоны». Этот проект был представлен во многих городах и странах — в том числе в Марселе, во Флоренции, в Санкт-Петербурге. Труппа вашего театра выступила в Каннах на высшем уровне. Удалось добиться того, что в Министерстве культуры заметили, что «Русские сезоны» проходят в театре имени Наталии Сац. Всем спектаклям, которые мы представляем на этом фестивале, уже более 100 лет: они по традиции проходят на сцене с той же музыкой и с теми же декорациями. В следующем году мы будем отмечать 110-летие «Русских сезонов». Георгий Исаакян пригласил на сцену Ярослава Седова, руководителя отдела театрального искусства Министерства культуры Российской Федерации. — Я поздравляю всех с началом нового сезона от имени Владимира Мединского и Андрея Малышева, а также от коллектива всего Министерства культуры. Очень приятно, что театр, обращённый к детям, показывает всё разнообразие направлений того театра, который должен быть — настоящего театра. Это очень хорошо — создавать такие спектакли, которые потом живут на сцене сто лет. Особенность «Русских сезонов» в том, что на тот момент, когда они открылись, постановки, которые были там представлены, являлись новыми, ни на что не похожими. В настоящее время театр Наталии Сац продолжает эту традицию новаторских постановок, и это важно. Фото: пресс-служба Государственного Академического Детского Музыкального театра им. Наталии Сац Художественный руководитель поздравил коллег и сотрудников с юбилеями — не только с теми, которые связаны не только с датами рождения, но и с работой в театре. Поздравления были адресованы не только членам труппы, но и работникам администрации. 14 сентября новый сезон в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац откроет балет Кирилла Симонова на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца. В начале месяца на сцене театра будет проходить осенняя сессия Академии старинной оперы Opera Omnia, организованная маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом совместно с Детским музыкальным театром Наталии Сац полтора года назад. Академия за столь короткий срок уже стала одним из важнейших образовательных центров, который изучает старинную музыку в России. 12 и 13 сентября на Малой сцене студенты Академии под руководством маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга представят спектакль по барочной опере «Король Артур» Генри Перселла. В конце октября Георгий Исаакян и музыкальный руководитель и дирижёр Валерий Платонов, а также художница Ксения Перетрухина представят премьерную оперу " Орфей" Клаудио Монтеверди: единственную в столице постановку шедевра старинной, до-барочной музыки, которая будет проходить в необычном пространстве. Фото: пресс-служба Государственного Академического Детского Музыкального театра им. Наталии Сац А в декабре, перед самыми новогодними праздниками, зрителям представят балет «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского, посвящённый 200-летнему юбилею Мариуса Петипа. Над постановкой работают музыкальный руководитель и дирижёр Алевтина Иоффе, художник Вячеслав Окунев и хореограф Кирилл Симонов. Ещё одна премьера, которая будет представлена на Большой сцене — опера, которая написана специально для Детского музыкального театра молодым композитором Игорем Холоповым: «Звероопера» по сказкам Ивана Крылова. Над ней работают автор либретто Роксана Сац, музыкальный руководитель и дирижёр Сергей Михеев, режиссёр Валерий Меркулов, художник по костюмам София Зограбян и художник Степан Зограбян. Благодаря художественному руководителю театра Георгию Исаакяну Детский музыкальный театр имени Наталии Сац вышел на международный уровень, он проводит международные конференции, а также было осуществлено несколько проектов вместе с европейскими компаниями. В 2017 году в Лондоне театр был удостоен почётной премии Opera Awars. Весной 2019 года театр будет представлять очередной международный проект: на Большой сцене хореографы Кирилл Симонов и известный премьер труппы Мориса Бежара Патрик де Бона представят «Вечер одноактных балетов» на музыку «Свадебки» Игоря Стравинского и «Сказки про шута, семерых шутов перешутившего» Сергея Прокофьева. В качестве музыкального руководителя проекта выступает главный дирижёр театра Алевтина Иоффе. Как мы видим, Государственный Академический Детский музыкальный театр имени Наталии Сац готов к новым достижениям.