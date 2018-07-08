С. Собянин поблагодарил игроков сборной России за игру на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил игроков сборной России за их выступление на чемпионате мира по футболу 2018 г. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Во-первых, мы доказали, что можем играть наравне с футбольными грандами. Во-вторых, мы достойно принимаем гостей на ЧМ-2018. В-третьих, футбол у нас будет еще популярнее. Спасибо нашей команде! Ребята, вы подарили ни с чем не сравнимый фантастический праздник и веру в будущее», — написал мэр.

Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 и закончили выступление в турнире. Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).