В Нижегородской области пройдет легендарный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь» 

Кулинарный фестиваль Арзамасский ГусьВ Нижегородской области пройдет легендарный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь»Фестиваль «Арзамасский гусь» вновь пройдет 26 мая 2018 года на территории
профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе. В этом году на него
приедут лучшие российские шеф-повара, которые познакомят гостей с кухнями
народов мира. Хедлайнером фестиваля станет группа TRUBETSKOY (Минск).
«Дружба народов» — тема грядущего фестиваля «Арзамасский Гусь». К традиционным
блюдам из локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь почти со всего мира,
в исполнении шеф-поваров известных ресторанов. Инициатором фестиваля является Арзамасский приборостроительный завод им. П. И.
Пландина. Организаторы готовят новую насыщенную программу. Одно из главных нововведений
— конкурс барбекю. К участию приглашаются 20 команд. Заявки принимаются на сайте: gusfest.ru. Победители, по традиции, получат ценные призы от организаторов и партнеров. Также в рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы для профессионалов и гурманов, а в приготовлении шоу-блюд сможет принять участие
любой желающий. За музыкальную часть будут отвечать танцевальные и вокальные коллективы
Нижегородской области. Хедлайнером станет группа известная своими хитами: «Ау!», «Яблони», «Ты кинула».
Также в рамках фестиваля будет работать: ярмарка ремесленников и фермеров,
масштабный фудкорт, контактный зоопарк, детский городок. Завершит праздник
красочное театрализованное шоу и фейерверк. Фестиваль в соц.сетях:
gusfest.ru https://vk.com/arzamasgoose
https://www.facebook.com/arzgus/