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В Нижегородской области пройдет легендарный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь»
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В Нижегородской области пройдет легендарный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь» 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Кулинарный фестиваль Арзамасский ГусьВ Нижегородской области пройдет легендарный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь»Фестиваль «Арзамасский гусь» вновь пройдет 26 мая 2018 года на территории
профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе. В этом году на него
приедут лучшие российские шеф-повара, которые познакомят гостей с кухнями
народов мира. Хедлайнером фестиваля станет группа TRUBETSKOY (Минск).
«Дружба народов» — тема грядущего фестиваля «Арзамасский Гусь». К традиционным
блюдам из локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь почти со всего мира,
в исполнении шеф-поваров известных ресторанов. Инициатором фестиваля является Арзамасский приборостроительный завод им. П. И.
Пландина. Организаторы готовят новую насыщенную программу. Одно из главных нововведений
— конкурс барбекю. К участию приглашаются 20 команд. Заявки принимаются на  сайте: gusfest.ru. Победители, по традиции, получат ценные призы от организаторов и  партнеров. Также в рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы для  профессионалов и гурманов, а в приготовлении шоу-блюд сможет принять участие
любой желающий. За музыкальную часть будут отвечать танцевальные и вокальные коллективы
Нижегородской области. Хедлайнером станет группа известная своими хитами: «Ау!», «Яблони», «Ты кинула».
Также в рамках фестиваля будет работать: ярмарка ремесленников и фермеров,
масштабный фудкорт, контактный зоопарк, детский городок. Завершит праздник
красочное театрализованное шоу и фейерверк. Фестиваль в соц.сетях:
gusfest.ru  https://vk.com/arzamasgoose
https://www.facebook.com/arzgus/
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