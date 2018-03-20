«О, да! Еда!» в Екатеринбурге от лучших шеф-поваров со всей страны

В Екатеринбурге 28 и 29 июля 2018 года в третий раз состоится крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» на котором более ста участников представят гостям все разнообразие мировой гастрономии. А для самых маленьких посетителей будет организована детская кулинарная школа «О, да! Еда!», мастер-классы и различные аттракционы.

На нескольких площадках развернется действие фестиваля. Так, в Гастрономическом театре гости смогут посетить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров со всей страны, а в Лектории во время круглых столов и мастер-классов можно будет познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии.

Принять участие в гастрономических состязаниях и сразиться в захватывающих кулинарных поединках можно будет на кулинарной сцене, а насладиться разнообразными блюдами представленными участниками фестиваля на территории фуд-кортов. Кроме того, гости смогут заглянуть в творческую Мастерскую «О, да! Еда!» и маркет «Сейчастье».

«Большое внимание будет отдано развлекательной наполняющей фестиваля, лекционной, спортивной и музыкальной части. Сопровождать гастрономический фестиваль будет энергичная и яркая музыкальная программа. В прошлом году фестиваль посетило порядка 30 000 гостей, в этом ожидаем 35 000 человек», — рассказывают организаторы мероприятия.