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«О, да! Еда!» в Екатеринбурге от лучших шеф-поваров со всей страны
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«О, да! Еда!» в Екатеринбурге от лучших шеф-поваров со всей страны 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Екатеринбурге 28 и 29 июля 2018 года в третий раз состоится крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» на котором более ста участников представят гостям все разнообразие мировой гастрономии. А для самых маленьких посетителей будет организована детская кулинарная школа «О, да! Еда!», мастер-классы и различные аттракционы.
На нескольких площадках развернется действие фестиваля. Так, в Гастрономическом театре гости смогут посетить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров со всей страны, а в Лектории во время круглых столов и мастер-классов можно будет познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии.
Принять участие в гастрономических состязаниях и сразиться в захватывающих кулинарных поединках можно будет на кулинарной сцене, а насладиться разнообразными блюдами представленными участниками фестиваля на территории фуд-кортов. Кроме того, гости смогут заглянуть в творческую Мастерскую «О, да! Еда!» и маркет «Сейчастье».
«Большое внимание будет отдано развлекательной наполняющей фестиваля, лекционной, спортивной и музыкальной части. Сопровождать гастрономический фестиваль будет энергичная и яркая музыкальная программа. В прошлом году фестиваль посетило порядка 30 000 гостей, в этом ожидаем 35 000 человек», — рассказывают организаторы мероприятия.
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