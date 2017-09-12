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«По-большому» с Бургер Кинг
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«По-большому» с Бургер Кинг 

Sostav.ru 12 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Один из крупнейших ресторанов быстрого питания давно славится креативным подходом к продвижению своего бренда. Рекламные компании Бургер Кинг часто становятся объектом спора среди потребителей. Не успела публика оправиться от культурного шока после появления на билбордах слов «окурительный» и «закурячь», как Бургер Кинг совместно с креативной студией «Клайбер» разработали новую не менее противоречивую промокампанию. В этот раз сеть бургерных разместила свою рекламу на общественных туалетах в городе Москва. Примечательно, что креатив адаптирован под медиаканал. Слоганы говорят: «Давай по-большому?» (реклама самого большого бургера сети — «Беконайзер»), «Толчок для бодрого дня» (реклама кофе).
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