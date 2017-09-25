Кафе должно быть видно издалека 

На семинаре «Увеличиваем прибыль своего кафе», прошедшем 25 сентября в ГБУ «Малый бизнес», предпринимателям рассказали о том, как открыть кафе и сделать его привлекательным для посетителей.
Ресторанный бизнес и общепит — один из самых сложных видов предпринимательства, утверждают эксперты. Нужно учитывать огромное количество факторов, чтобы сделать ваше заведение привлекательным для людей. Здесь важно абсолютно все: расположение заведения, его название, интерьер, квалифицированный персонал и даже вывеска.
— Важно выбрать публичное многолюдное место, где есть станция метро, — рассказала консультант ресторанного рынка Наталья Кулакова. — Кафе должно привлекать внимание яркой вывеской.
Без пиара и рекламы в бизнесе, конечно, не обойтись. Продвижение с соцсетях и раздача листовок на улицах — неплохой метод, но не всегда действенный.
— Хорошо работают скидочные купоны, — говорит Кулакова. — Еще один большой плюс — наличие в вашем заведении бесплатного интернета.
КСТАТИ
С апреля по октябрь этого года в ЦАО Москвы работало около тысячи кафе и ресторанов. Летние кафе устанавливаются в соответствии с утвержденной схемой размещения.
Включение нового объекта в схему осуществляется в форме госуслуги. На сегодня на территории ЦАО согласована работа 1084 сезонных кафе.
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