Кафе должно быть видно издалека

На семинаре «Увеличиваем прибыль своего кафе», прошедшем 25 сентября в ГБУ «Малый бизнес», предпринимателям рассказали о том, как открыть кафе и сделать его привлекательным для посетителей.

Ресторанный бизнес и общепит — один из самых сложных видов предпринимательства, утверждают эксперты. Нужно учитывать огромное количество факторов, чтобы сделать ваше заведение привлекательным для людей. Здесь важно абсолютно все: расположение заведения, его название, интерьер, квалифицированный персонал и даже вывеска.

— Важно выбрать публичное многолюдное место, где есть станция метро, — рассказала консультант ресторанного рынка Наталья Кулакова . — Кафе должно привлекать внимание яркой вывеской.

Без пиара и рекламы в бизнесе, конечно, не обойтись. Продвижение с соцсетях и раздача листовок на улицах — неплохой метод, но не всегда действенный.

— Хорошо работают скидочные купоны, — говорит Кулакова. — Еще один большой плюс — наличие в вашем заведении бесплатного интернета.

КСТАТИ

С апреля по октябрь этого года в ЦАО Москвы работало около тысячи кафе и ресторанов. Летние кафе устанавливаются в соответствии с утвержденной схемой размещения.

Включение нового объекта в схему осуществляется в форме госуслуги. На сегодня на территории ЦАО согласована работа 1084 сезонных кафе.