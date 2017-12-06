«Дважды лучше»: променад-бар

7, 14 и 20 декабря в ресторане Meat Puppets пройдет променад-бар «Дважды лучше» — премьера от клубного движения Scotch Egg Club.

Проект создан при участии постоянных авторов и режиссеров театра «Практика», «Мастерской Брусникина», StandUp ЦИМермана и Театрального Центра им. Мейерхольда.

Кто сказал, что дважды лучше?

Как гласит избитая истина, весь мир — театр. Или всё-таки паб?

Ведь драматические представления разыгрываются как в первом, так и во втором. Вместе с легендарным любителем афоризмов и содержательной светской беседы Томми Дюаром гостям шоу «Дважды лучше» предстоит отправиться в смешное до абсурда путешествие сквозь века и эпохи, и слово «отправиться» здесь не фигура речи: зрители будут ходить за героями по пятам, как того требует жанр променад-бар.

«Дважды лучше» — максима, вокруг которой выстраивается комедийная постановка: две официантки лучше, чем одна, путешествовать вдвоём — интереснее, чем в одиночку, двойная порции виски всегда вкуснее. Дважды действительно лучше — и трудно с этим дважды не согласиться.

Что такое Scotch Egg Club и с чем его едят?

Движение Scotch Egg Club —клуб любителей качественного виски, традиционных шотландских яиц и безудержного фана. Томми Дюар — наряду с производством качественного виски занимался разведением породистых кур, которых даже возил на птичьи выставки.

Так что в этом отношении курица появилась раньше, чем шотландское яйцо — в спектакле домашняя птица займёт видное место, эволюционировав до Чикенхеда — образа, достойного лучших скетчей британской комик-группы «Монти Пайтон».

С курицей всё ясно. Когда будут подробности?

Уже известно, что помимо театрального представления гостей будет ждать передвижной музей путешествий Томми Дюара — следуя аксиоме «Дважды лучше», экспонаты в нём будут парными.

Каждый желающий сможет попробовать виски в сочетании с традиционными шотландскими яйцами, сразиться в главных «куриных турнирах» по дартсу и других играх. Для самых отчаянных весь вечер будет работать мастерская временного тату.

И кто ответственен за это шоу?

Авторы бар-спектакля — театральные стендаперы из объединения Stand Up ЦИМермана, сколотившие комик-группу в театральном центре им. Мейерхольда, а теперь представляющие альтернативу телевизионному комедийному движению.

Режиссёр — Алиса Кретова , выпускница Школы-студии МХАТ и актриса «Мастерской Дмитрия Брусникина» — в 2016 году поставила дебютный спектакль «Девушки в любви» на сцене театра «Практика» и с тех пор стала осваивать нетеатральные пространства.

Среди ее работ — открытие катка 2017 в Парке Горького, рождественский спектакль-коллаж «Смотрите, кто родился» в Саду им. Баумана и спектакль-энциклопедия «СООБЩЕСТВО» в Еврейском музее и центре толерантности.

Я пойду. Как попасть?

Спектакли пройдут 7, 14 и 20 декабря в 21:00 и в 22:00 в ресторане Meat Puppets (Новослободская улица, 16а)

#scotcheggclub @dewars