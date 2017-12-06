«Дважды лучше»: променад-бар 

7, 14 и 20 декабря в ресторане Meat Puppets пройдет променад-бар «Дважды лучше» — премьера от клубного движения Scotch Egg Club.
Проект создан при участии постоянных авторов и режиссеров театра «Практика», «Мастерской Брусникина», StandUp ЦИМермана и Театрального Центра им. Мейерхольда.
Кто сказал, что дважды лучше?
Как гласит избитая истина, весь мир — театр. Или всё-таки паб?
Ведь драматические представления разыгрываются как в первом, так и во втором. Вместе с легендарным любителем афоризмов и содержательной светской беседы Томми Дюаром гостям шоу «Дважды лучше» предстоит отправиться в смешное до абсурда путешествие сквозь века и эпохи, и слово «отправиться» здесь не фигура речи: зрители будут ходить за героями по пятам, как того требует жанр променад-бар.
«Дважды лучше» — максима, вокруг которой выстраивается комедийная постановка: две официантки лучше, чем одна, путешествовать вдвоём — интереснее, чем в одиночку, двойная порции виски всегда вкуснее. Дважды действительно лучше — и трудно с этим дважды не согласиться.
Что такое Scotch Egg Club и с чем его едят?
Движение Scotch Egg Club —клуб любителей качественного виски, традиционных шотландских яиц и безудержного фана. Томми Дюар — наряду с производством качественного виски занимался разведением породистых кур, которых даже возил на птичьи выставки.
Так что в этом отношении курица появилась раньше, чем шотландское яйцо — в спектакле домашняя птица займёт видное место, эволюционировав до Чикенхеда — образа, достойного лучших скетчей британской комик-группы «Монти Пайтон».
С курицей всё ясно. Когда будут подробности?
С 7 по 20 декабря в сети появятся ролики с участием актрисы Настасьи Самбурской, видеоблогера Амирана Сардарова, модели Дианы Коркуновой и экстремала Олега Крикета — они дадут несколько подсказок относительно сюжетных деталей спектакля.
Уже известно, что помимо театрального представления гостей будет ждать передвижной музей путешествий Томми Дюара — следуя аксиоме «Дважды лучше», экспонаты в нём будут парными.
Каждый желающий сможет попробовать виски в сочетании с традиционными шотландскими яйцами, сразиться в главных «куриных турнирах» по дартсу и других играх. Для самых отчаянных весь вечер будет работать мастерская временного тату.
И кто ответственен за это шоу?
Авторы бар-спектакля — театральные стендаперы из объединения Stand Up ЦИМермана, сколотившие комик-группу в театральном центре им. Мейерхольда, а теперь представляющие альтернативу телевизионному комедийному движению.
Режиссёр — Алиса Кретова, выпускница Школы-студии МХАТ и актриса «Мастерской Дмитрия Брусникина» — в 2016 году поставила дебютный спектакль «Девушки в любви» на сцене театра «Практика» и с тех пор стала осваивать нетеатральные пространства.
Среди ее работ — открытие катка 2017 в Парке Горького, рождественский спектакль-коллаж «Смотрите, кто родился» в Саду им. Баумана и спектакль-энциклопедия «СООБЩЕСТВО» в Еврейском музее и центре толерантности.
Я пойду. Как попасть?
Вход на спектакль свободный, главное — успеть зарегистрироваться на страничке.
Спектакли пройдут 7, 14 и 20 декабря в 21:00 и в 22:00 в ресторане Meat Puppets (Новослободская улица, 16а)
#scotcheggclub @dewars