Первая танковая пивная Kozlovna на Чистых Прудах 

Здесь будут подавать знаменитое на весь мир танковое пиво.
1/7 В Kozlovna воссоздали атмосферу современной чешской пивной-танковны: уютная отделка деревянными панелями сочетается с лаконичной мебелью и продуманным освещением.
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Пресс-служба
2/7 В меню традиционные чешские блюда, вкус которых танковое пиво подчеркнет наилучшим образом: густой вацлавский гуляш, сочное вепрево колено, ароматные колбаски – пикантные утопенцы, пряные заградни, кужецы с копченым вкусом.
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Пресс-служба
3/7 Свежее пиво, сытные и вкусные закуски – что еще нужно для душевного вечера с компанией приятелей, встречи с близкими или посиделок с лучшим другом.
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Пресс-служба
4/7 Танки – безусловный тренд в современных пивных ресторанах по всему миру. Они пришли к нам из Чехии и судя по всему собираются остаться в России надолго. Те, кто хоть раз попробовал танковое пиво, будет и впредь сравнивать с ним все остальные.
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Пресс-служба
5/7 А плюсов у него и правда много: во-первых, пиво еще на пивоварне закачивают в герметично закрывающийся стальной контейнер-танк, предварительно поместив туда специальный одноразовый полипропиленовый мешок.
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Пресс-служба
6/7 Во-вторых, пиво предварительно не подвергают пастеризации, которая влияет на вкус напитка. Разливается пиво благодаря закачке воздуха между стенками танка и мешка, так что жидкость выжимается наружу, не вступая в контакт ни со светом, ни с воздухом, ни с углекислым газом: напиток получается свежим и без лишней газированности.
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Пресс-служба
7/7 Именинникам предоставляется скидка 20% при заказе столика на воскресенье, в любой другой день — 15%. Скидки действуют в день рождения и в течение 1 недели после (при предъявлении паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность и дату рождения).