Первая танковая пивная Kozlovna на Чистых Прудах 

1/7 В Kozlovna воссоздали атмосферу современной чешской пивной-танковны: уютная отделка деревянными панелями сочетается с лаконичной мебелью и продуманным освещением. Фото: Пресс-служба

2/7 В меню традиционные чешские блюда, вкус которых танковое пиво подчеркнет наилучшим образом: густой вацлавский гуляш, сочное вепрево колено, ароматные колбаски – пикантные утопенцы, пряные заградни, кужецы с копченым вкусом. Фото: Пресс-служба

3/7 Свежее пиво, сытные и вкусные закуски – что еще нужно для душевного вечера с компанией приятелей, встречи с близкими или посиделок с лучшим другом. Фото: Пресс-служба

4/7 Танки – безусловный тренд в современных пивных ресторанах по всему миру. Они пришли к нам из Чехии и судя по всему собираются остаться в России надолго. Те, кто хоть раз попробовал танковое пиво, будет и впредь сравнивать с ним все остальные. Фото: Пресс-служба

5/7 А плюсов у него и правда много: во-первых, пиво еще на пивоварне закачивают в герметично закрывающийся стальной контейнер-танк, предварительно поместив туда специальный одноразовый полипропиленовый мешок. Фото: Пресс-служба

6/7 Во-вторых, пиво предварительно не подвергают пастеризации, которая влияет на вкус напитка. Разливается пиво благодаря закачке воздуха между стенками танка и мешка, так что жидкость выжимается наружу, не вступая в контакт ни со светом, ни с воздухом, ни с углекислым газом: напиток получается свежим и без лишней газированности. Фото: Пресс-служба