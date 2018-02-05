Аркадий Новиков открыл в Москве второй Crabber

В Москве открылся второй ресторан Аркадия Новикова Crabber, он расположился на стрелке Болотного острова. Первое заведение под этим брендом осенью прошлого года появилось в Москва — Сити.

Символ проекта — краболов со своим уловом, приветливый, простой и гостеприимный — задает тон атмосфере ресторана. Здесь ждут всех, кто любит получать удовольствие от понятной еды и общения в свободной обстановке.

В меню уже знакомые многим блюда от бренд-шефа Камеля Бенмамара (Vаниль, Bolshoi и др.): авокадо гриль с крабом (950 р.), пельмени с крабовым мясом (750 р.), краб ролл с картофелем фри (1000 р.), камчатский краб с соусом из черных бобов (1700 р.).

Центральное место в Crabber отведено аквариуму с живыми крабами (камчатский (650 р. за 100 г), колючий (500 р. за 100 г)); над ним, как над морской гладью, парят чайки. Кроме крабов, в меню представлены морепродукты по доступным ценам: крымские, сахалинские, японские устрицы, чилимские и магаданские креветки.

В винной и барной картах акцент сделан на известные позиции и проверенные миксы: каждый напиток нацелен на то, чтобы идеально дополнить вкус морепродуктов из обширного меню. Дизайн интерьера со сдержанными морскими мотивами разработан архитектурным бюро Archpoint. В дневное время пространство залито солнечными лучами через панорамные окна, а вечером приглушенный свет создает атмосферу домашнего тепла. В ожидании заказа гости могут наблюдать за работой поваров открытой кухни, пишет "Меню.ру".

Адрес: Башня на Набережной, Пресненская наб., 10