Как довести сомелье до припадка

Рассказывает Люда Иванова — автор концепции кафе «Мечтатели» в Санкт-Петербурге

Все гости любимы, да не все… Иногда фраза, поступок, и слепая уверенность в чем-либо могут заставить сомелье потом еще долго рассказывать байки, рыдать, лечить нервы…

Все-таки винная культура не стоит на месте и приходя в заведение, которое специализируется на этом напитке, лучше немного разобраться, или искренне попросить помочь сомелье, или оставить выбор на усмотрение спутника, но не делать, например, так.

1. Бордаукс и Бургогне

Забудьте! Да, все мы знаем шутку про то, что, если убрать буквы, которые не читаются, книги на французском станут в два раза тоньше. Но знать Бордо и Бургундию и то, как читать эти названия нужно не только любителю вина.

2. ​ Заказать бутылку отличного бургундского пино нуара, попросить воды и весь вечер томно разбавлять его

Да, так иногда делают в Италии, когда жарко, но с «простым» недорогим вином, но никак не с прекрасным образцом из Бургундии к тому же в холодной России.

3. ​ Яростно доказывать, что самое лучшее вино — молодое и нет на свете ничего прекраснее Божоле Нуво

Да, феномен Божоле Нуво существует, как и праздник молодого вина, но это скорее гениальный маркетинговый ход нежели история про великое вино. А самое лучшее вино то, которое в данный момент готово быть выпитым: для одного сорта нужен год, а для другого пятнадцать и это прекрасно находить вино, находящееся на своем пике.

4. ​ «Вчера пила красное шабли», «В смысле нет белого шираза, вчера же был?», «Люблю белый каберне совиньон»

Иногда, когда силы спорить заканчиваются, можно ответить: «Простите, закончился». Так много сейчас открытой информации об основных сортах винограда, да и в целом о вине, что можно или почитать и блеснуть знанием того, какой сорт любим или просто описать вкус, который близок, и сомелье подберет для вас вино по вкусу.

5. ​ «Красного сухого, пожалуйста» (пренебрежительно)

Эта фраза как машина, которая пронеслась мимо, оставив на тебе содержание огромной лужи, ты стоишь обтекаешь и придумываешь ответ. В винных барах давно не льют полусладкое и карта, как правило, на 90% состоит из сухих вин. И их часто не один десяток, а то и не одна сотня.

6. ​ «О, пробка винтовая, вино, наверное, самое дешевое»

Большая часть вин из Нового света закрываются винтовой пробкой, это никак не определяет ценовой диапазон. Достаточно дорогие, качественные вина могут быть так закрыты и в этом нет ничего плохого.

7. ​ «Шампанского мне!»

Называть шампанским все, что с пузырьками, это как назвать Мерседесом все, что с 4 колесами. Шампанское — игристое вино, которое было произведено строго классическим методом и на территории региона Шампань. Все остальное можно называть просто игристым вином, если вы не знаете, как оно называется в той или иной стране или регионе.

8. ​ «А мы вот в Крыму покупали такооооое вино по 300 руб., вам обязательно нужно поставить его в меню»

Этим грешит старшее поколение, которое всегда в запасе имеет совет, какого именно вина не хватает заведению.

9. ​ «Все это вино в „нормальных“ странах стоит по 2 евро, а тут такие цены»

Да, цены в Европе на вино значительно ниже, но мы же не в Европе, есть и логистические и акцизные издержки, и заведение должно зарабатывать, об этом часто забывают. Даже в ситуации, когда наценки в винных заведениях сильно упали, все равно найдется тот, кто упрекнет, что дорого. Плюс, зачастую в заведениях стоят вина, которые и на своей родине стоят немало, но пока сильна уверенность, что «все обманывают»

10. ​ «Фу, кислое!»

Да, сухое вино как правило обладает хорошей кислотностью и это одна и основных его вкусовых характеристик. Если вино для вас новый напиток, пьете вы его немного и отношения с разными вкусовыми гранями у вас пока не сложились, попросите сомелье подобрать вино с наименее яркой кислотностью. Или выпейте, например, бокальчик десертного вина в удовольствие, а не мучайтесь с тем, что не очень любите.