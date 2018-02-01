Как довести сомелье до припадка 

Рассказывает Люда Иванова — автор концепции кафе «Мечтатели» в Санкт-Петербурге
Все гости любимы, да не все… Иногда фраза, поступок, и слепая уверенность в чем-либо могут заставить сомелье потом еще долго рассказывать байки, рыдать, лечить нервы…
Все-таки винная культура не стоит на месте и приходя в заведение, которое специализируется на этом напитке, лучше немного разобраться, или искренне попросить помочь сомелье, или оставить выбор на усмотрение спутника, но не делать, например, так.
1. Бордаукс и Бургогне
Забудьте! Да, все мы знаем шутку про то, что, если убрать буквы, которые не читаются, книги на французском станут в два раза тоньше. Но знать Бордо и Бургундию и то, как читать эти названия нужно не только любителю вина.
2. Заказать бутылку отличного бургундского пино нуара, попросить воды и весь вечер томно разбавлять его
Да, так иногда делают в Италии, когда жарко, но с «простым» недорогим вином, но никак не с прекрасным образцом из Бургундии к тому же в холодной России.
3. Яростно доказывать, что самое лучшее вино — молодое и нет на свете ничего прекраснее Божоле Нуво
Да, феномен Божоле Нуво существует, как и праздник молодого вина, но это скорее гениальный маркетинговый ход нежели история про великое вино. А самое лучшее вино то, которое в данный момент готово быть выпитым: для одного сорта нужен год, а для другого пятнадцать и это прекрасно находить вино, находящееся на своем пике.
4. «Вчера пила красное шабли», «В смысле нет белого шираза, вчера же был?», «Люблю белый каберне совиньон»
Иногда, когда силы спорить заканчиваются, можно ответить: «Простите, закончился». Так много сейчас открытой информации об основных сортах винограда, да и в целом о вине, что можно или почитать и блеснуть знанием того, какой сорт любим или просто описать вкус, который близок, и сомелье подберет для вас вино по вкусу.
5. «Красного сухого, пожалуйста» (пренебрежительно)
Эта фраза как машина, которая пронеслась мимо, оставив на тебе содержание огромной лужи, ты стоишь обтекаешь и придумываешь ответ. В винных барах давно не льют полусладкое и карта, как правило, на 90% состоит из сухих вин. И их часто не один десяток, а то и не одна сотня.
6. «О, пробка винтовая, вино, наверное, самое дешевое»
Большая часть вин из Нового света закрываются винтовой пробкой, это никак не определяет ценовой диапазон. Достаточно дорогие, качественные вина могут быть так закрыты и в этом нет ничего плохого.
7. «Шампанского мне!»
Называть шампанским все, что с пузырьками, это как назвать Мерседесом все, что с 4 колесами. Шампанское — игристое вино, которое было произведено строго классическим методом и на территории региона Шампань. Все остальное можно называть просто игристым вином, если вы не знаете, как оно называется в той или иной стране или регионе.
8. «А мы вот в Крыму покупали такооооое вино по 300 руб., вам обязательно нужно поставить его в меню»
Этим грешит старшее поколение, которое всегда в запасе имеет совет, какого именно вина не хватает заведению.
9. «Все это вино в „нормальных“ странах стоит по 2 евро, а тут такие цены»
Да, цены в Европе на вино значительно ниже, но мы же не в Европе, есть и логистические и акцизные издержки, и заведение должно зарабатывать, об этом часто забывают. Даже в ситуации, когда наценки в винных заведениях сильно упали, все равно найдется тот, кто упрекнет, что дорого. Плюс, зачастую в заведениях стоят вина, которые и на своей родине стоят немало, но пока сильна уверенность, что «все обманывают»
10. «Фу, кислое!»
Да, сухое вино как правило обладает хорошей кислотностью и это одна и основных его вкусовых характеристик. Если вино для вас новый напиток, пьете вы его немного и отношения с разными вкусовыми гранями у вас пока не сложились, попросите сомелье подобрать вино с наименее яркой кислотностью. Или выпейте, например, бокальчик десертного вина в удовольствие, а не мучайтесь с тем, что не очень любите.