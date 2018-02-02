Турецкого повара заставили работать в перчатках

Издание Eater обвинило турецкого повара Нусрета Гёкче из мема Salt Bae в антисанитарии и обратилось в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Публикация от greyfishnyc (@greyfishnyc) Янв 28, 2018 at 2:39 PST В январе 2018 года Гёкче открыл в Нью-Йорке ресторан Nusr-Et. Мясные блюда повар подает самостоятельно и солит их по-особенному, через локоть.

Однако критики холодно встретили новое заведение, они заметили, что артистизм повара не может компенсировать дорогую и при этом посредственную еду.

Кроме того, на сайте издания Eater недавно было отмечено, что Нусрет Гёкче нарушает закон, по которому повар в ресторане не имеет права прикасаться к готовой еде голыми руками.