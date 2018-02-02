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Турецкого повара заставили работать в перчатках
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Турецкого повара заставили работать в перчатках 

Рамблер 2 февраля 2018
Фото: Instagram
Издание Eater обвинило турецкого повара Нусрета Гёкче из мема Salt Bae в антисанитарии и обратилось в департамент здравоохранения Нью-Йорка.
В январе 2018 года Гёкче открыл в Нью-Йорке ресторан Nusr-Et. Мясные блюда повар подает самостоятельно и солит их по-особенному, через локоть.
Однако критики холодно встретили новое заведение, они заметили, что артистизм повара не может компенсировать дорогую и при этом посредственную еду.
Кроме того, на сайте издания Eater недавно было отмечено, что Нусрет Гёкче нарушает закон, по которому повар в ресторане не имеет права прикасаться к готовой еде голыми руками.
В департаменте здравоохранения Нью-Йорка пообещали разобраться и, вероятно, сделали это. Уже сегодня в Сети появились видео, на которых Нусрет Гёкче выполняет свои оригинальные трюки в черных перчатках. Солит блюда он тоже в них, но через голый локоть.
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