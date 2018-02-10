Зайдем с тыла: кафе с крутыми и странными уборными 

Самые крутые, уютные и оригинальные дизайны туалетных комнат — в фотоподборке.
1/19 Ресторан русской кухни Mari Vanna в Лондоне любят не только заезжие русские. Он в почете и у англичан. Вот так выглядит основной зал для гостей.
Фото:
Instagram @annaroverparkes
2/19 А вот и уборная комната — уютная и очень чистая. Кстати, ресторан уже взял первый приз в номинации "Лучший интерьер" среди ресторанов Лондона по версии Time Out London.
Фото:
Instagram @Shecarola
3/19 Другое заведение Лондона — Restaurant story. Так выглядит гостевой зал. Никогда бы не подумали, что местная уборная будет выглядеть... В общем, листайте дальше.
Фото:
Instagram @kenneth_sk_wong
4/19 Мы нашли эту фотографию в соцсетях. И первый комментарий к ней гласил: "Я надеюсь, эти бутылки пустые". Вы знаете, мы тоже!
Фото:
@mariamjensenmakeup
5/19 А в тайваньском ресторане Modern Toilet тема пищеварения вообще стоит остро. Туалет, собственно, и есть основная изюминка ресторана. И перед тем как заказать шоколадное мороженое, лучше подумайте дважды.
Фото:
@jackandfrozen
6/19 Это незапланированная вставка, но мы не удержались: шоколадное мороженое.
Фото:
@cris_tabogader
7/19 Все помещения ресторана выполнены в туалетном стиле.
Фото:
@lukuanchuk
8/19 А вот и сама уборная: рукомойнике в виде унитазов.
Фото:
@joanagano
9/19 И вновь Лондон: ресторан Sketch. Футуристический и одновременно очень воздушный дизайн зала для гостей.
Фото:
@afteroomstudio
10/19 И туалет — прямиком из будущего в центр английской столицы.
Фото:
@zuzanaplichtova
11/19 Многие посетители забредают в Sketch именно ради того, чтобы побывать в одной из самых необычных уборных комнат.
Фото:
@sketchlondon
12/19 Мы бы и сами не удержались от пары фотографий.
Фото:
@renee.la.mutine
13/19 Bar 89. На первый взгляд, среднестатистический бар в престижном районе Нью-Йорка.
Фото:
Facebook
14/19 Но с туалетными кабинками явно что-то не так.
Фото:
Facebook
15/19 Да, верно, они прозрачные! Туалет точно не для стеснительных. В любом случае, заведение уже закрыто, так что сфотографироваться на фоне оригинальной уборной больше не удастся.
Фото:
Facebook
16/19 А любителям стимпанка точно стоит отправиться в Бухарест. Здесь есть замечательный бар Joben.
Фото:
@voxofvanity
17/19 И несмотря на то, что сами уборные выглядят вполне себе обычно.
Фото:
@lauragruia
18/19 Внимание к деталям и веселые таблички покоряют посетителей.
Фото:
Instagram
19/19 Указатель в туалетную комнату. Непереводимая игра слов: "Мальчики — налево, потому что девочки всегда правы".
Как театр начинается с вешалки, так ресторан оценивают в том числе по чистоте и аккуратности уборных комнат.
В нашей галерее мы собрали 6 примеров того, что честь заведению делают не только те помещения, в которые мы попадаем в первую очередь. Рестораны с самыми крутыми, уютными и оригинальными дизайнами уборных — в нашей галерее.