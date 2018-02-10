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Зайдем с тыла: кафе с крутыми и странными уборными
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Зайдем с тыла: кафе с крутыми и странными уборными 

Рамблер 10 февраля 2018
Самые крутые, уютные и оригинальные дизайны туалетных комнат — в фотоподборке.
1/19  Ресторан русской кухни Mari Vanna в Лондоне любят не только заезжие русские. Он в почете и у англичан. Вот так выглядит основной зал для гостей.
Фото:
2/19  А вот и уборная комната — уютная и очень чистая. Кстати, ресторан уже взял первый приз в номинации "Лучший интерьер" среди ресторанов Лондона по версии Time Out London.
Фото:
3/19  Другое заведение Лондона — Restaurant story. Так выглядит гостевой зал. Никогда бы не подумали, что местная уборная будет выглядеть... В общем, листайте дальше.
Фото:
4/19  Мы нашли эту фотографию в соцсетях. И первый комментарий к ней гласил: "Я надеюсь, эти бутылки пустые". Вы знаете, мы тоже!
Фото:
5/19  А в тайваньском ресторане Modern Toilet тема пищеварения вообще стоит остро. Туалет, собственно, и есть основная изюминка ресторана. И перед тем как заказать шоколадное мороженое, лучше подумайте дважды.
Фото:
6/19  Это незапланированная вставка, но мы не удержались: шоколадное мороженое.
Фото:
7/19  Все помещения ресторана выполнены в туалетном стиле.
Фото:
8/19  А вот и сама уборная: рукомойнике в виде унитазов.
Фото:
9/19  И вновь Лондон: ресторан Sketch. Футуристический и одновременно очень воздушный дизайн зала для гостей.
Фото:
10/19  И туалет — прямиком из будущего в центр английской столицы.
Фото:
11/19  Многие посетители забредают в Sketch именно ради того, чтобы побывать в одной из самых необычных уборных комнат.
Фото:
12/19  Мы бы и сами не удержались от пары фотографий.
Фото:
13/19  Bar 89. На первый взгляд, среднестатистический бар в престижном районе Нью-Йорка.
Фото:
14/19  Но с туалетными кабинками явно что-то не так.
Фото:
15/19  Да, верно, они прозрачные! Туалет точно не для стеснительных. В любом случае, заведение уже закрыто, так что сфотографироваться на фоне оригинальной уборной больше не удастся.
Фото:
16/19  А любителям стимпанка точно стоит отправиться в Бухарест. Здесь есть замечательный бар Joben.
Фото:
17/19  И несмотря на то, что сами уборные выглядят вполне себе обычно.
Фото:
18/19  Внимание к деталям и веселые таблички покоряют посетителей.
Фото:
19/19  Указатель в туалетную комнату. Непереводимая игра слов: "Мальчики — налево, потому что девочки всегда правы".
Фото:
Как театр начинается с вешалки, так ресторан оценивают в том числе по чистоте и аккуратности уборных комнат.
В нашей галерее мы собрали 6 примеров того, что честь заведению делают не только те помещения, в которые мы попадаем в первую очередь. Рестораны с самыми крутыми, уютными и оригинальными дизайнами уборных — в нашей галерее.
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