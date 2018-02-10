Зайдем с тыла: кафе с крутыми и странными уборными 

1/19 Ресторан русской кухни Mari Vanna в Лондоне любят не только заезжие русские. Он в почете и у англичан. Вот так выглядит основной зал для гостей. Фото: Instagram @annaroverparkes

2/19 А вот и уборная комната — уютная и очень чистая. Кстати, ресторан уже взял первый приз в номинации "Лучший интерьер" среди ресторанов Лондона по версии Time Out London. Фото: Instagram @Shecarola

3/19 Другое заведение Лондона — Restaurant story. Так выглядит гостевой зал. Никогда бы не подумали, что местная уборная будет выглядеть... В общем, листайте дальше. Фото: Instagram @kenneth_sk_wong

4/19 Мы нашли эту фотографию в соцсетях. И первый комментарий к ней гласил: "Я надеюсь, эти бутылки пустые". Вы знаете, мы тоже! Фото: @mariamjensenmakeup

5/19 А в тайваньском ресторане Modern Toilet тема пищеварения вообще стоит остро. Туалет, собственно, и есть основная изюминка ресторана. И перед тем как заказать шоколадное мороженое, лучше подумайте дважды. Фото: @jackandfrozen

6/19 Это незапланированная вставка, но мы не удержались: шоколадное мороженое. Фото: @cris_tabogader

7/19 Все помещения ресторана выполнены в туалетном стиле. Фото: @lukuanchuk

8/19 А вот и сама уборная: рукомойнике в виде унитазов. Фото: @joanagano

9/19 И вновь Лондон: ресторан Sketch. Футуристический и одновременно очень воздушный дизайн зала для гостей. Фото: @afteroomstudio

10/19 И туалет — прямиком из будущего в центр английской столицы. Фото: @zuzanaplichtova

11/19 Многие посетители забредают в Sketch именно ради того, чтобы побывать в одной из самых необычных уборных комнат. Фото: @sketchlondon

12/19 Мы бы и сами не удержались от пары фотографий. Фото: @renee.la.mutine

13/19 Bar 89. На первый взгляд, среднестатистический бар в престижном районе Нью-Йорка. Фото: Facebook

14/19 Но с туалетными кабинками явно что-то не так. Фото: Facebook

15/19 Да, верно, они прозрачные! Туалет точно не для стеснительных. В любом случае, заведение уже закрыто, так что сфотографироваться на фоне оригинальной уборной больше не удастся. Фото: Facebook

16/19 А любителям стимпанка точно стоит отправиться в Бухарест. Здесь есть замечательный бар Joben. Фото: @voxofvanity

17/19 И несмотря на то, что сами уборные выглядят вполне себе обычно. Фото: @lauragruia

18/19 Внимание к деталям и веселые таблички покоряют посетителей. Фото: Instagram