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Подмосковные рестораны могут попасть в гид «Мишлен»
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Подмосковные рестораны могут попасть в гид «Мишлен» 

РИАМО 5 февраля 2018
Фото: РИАМО
Генеральный директор компании «Мишлен» в Восточно-Европейской зоне Камран-Шарль Воссуги не исключил возможность попадания подмосковных ресторанов в Красный гид «Мишлен».
В пятницу состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн. На встрече присутствовали представители инвестиционного блока областного правительства и профильных подмосковных министерств, а также представители ряда французских компаний.
«Компания «Мишлен» заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем не только в области шин, но и в сфере туризма и гастрономии, где слово «Мишлен» тоже хорошо известно. Наше предложение вызвало определенный интерес. Моя мечта, чтобы и в России стал выходить знаменитый Красный гид «Мишлен», в котором будут фигурировать российские рестораны», — сказал Воссуги.
Он добавил, что существуют очень жесткие критерии, чтобы это было осуществлено.
«Будем думать, тем более «Мишлен» в этой области работает не один. Я знаю, что гастрономия в России привлекает многих наших конкурентов», — подчеркнул Воссуги.
Он отметил, что инспекторы компании «Мишлен» не информируют о своем прибытии, чтобы сохранить секрет.
«Это абсолютно независимая экспертиза, поэтому она так ценится по всему миру», — заключил Воссуги.
Красный гид «Мишлен» является наиболее известным и влиятельным из мировых ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпускается с 1900 года. Одна звезда, присвоенная ресторану, обозначает хорошее заведение в своей категории, две звезды — отличную кухню, ради которой можно отклониться от маршрута, три звезды — великолепную работу шеф-повара, ради которой можно совершить отдельное путешествие.
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