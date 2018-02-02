Ещё
Восточная кухня в Москве: 8 лучших мест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восточная кухня в Москве: 8 лучших мест 

Peopletalk 2 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Потепления в ближайшее время ждать не приходится, так что можете смело отправляться дегустировать горячие сытные восточные блюда. Рассказываем, куда заглянуть в первую очередь!

Burger & Pizzetta

Это паштет из запеченных баклажанов со специями, соусом цацики и овощной сальсой. Бабагануш готовят в Турции, Израиле, Сирии, Индии, на Кавказе и еще в нескольких десятках восточных стран.
Адрес: пл. Киевского вокзала, 2

«Фаренгейт»

И куда же без хумуса и ароматного мяса! Здесь тебе предложат хумус, овощи в азиатском стиле и нежнейший стейк.
Адрес: Тверской бул., 26

Black Thai

А это вариант для тех, кто больше тяготеет к азиатской кухне, но все-таки не против восточного колорита. Зеленое карри подается с куриным филе, тайскими баклажанами, кенийской фасолью, базиликом и помидорами.
Адрес: Б. Путинковский пер., 5

«Казбек»

Это блюдо в Москве уже считается легендарным. Начать день стоит с рисовой каши с вареньем из черешни и грецкого ореха с корицей, которое делает всем уже хорошо знакомая мама Нана.
Адрес: ул. 1905 года, 2

Sixty

Блюдо индийской кухни. Классический соус тандури очень острый, поэтому шеф-повар Режис Тригель решил добавить нежный йогрут.
Адрес: Пресненская наб., 12

«Березка»

Классическая шакшука (традиционный израильский завтрак из яиц и жареных овощей), которая, как и полагается, подается в чугунной сковородке с кинзой и питой.
Адрес: М. Бронная, 20, стр.1

Zafferano

Азербайджанский плов с мясом и зеленью. Особенность блюда в том, что ингредиенты готовятся отдельно.
Адрес: Ходынский бул., 4, ТЦ Авиапарк

Bright Israeli Grill

На Тверской не так давно открылся новый ресторан. В меню около 30 блюд ближневосточной кухни. Порции, как и полагается, большие, а цены — низкие. Начать советуем с фалафеля в пите.
Адрес: ул. Тверская, 27, стр.2
Peopletalk: последние новости
Планы на выходные 17-18 марта: «Ленинград», Наоми Кэмпбелл и anti-age завтрак Юлия Барановская, Елена Летучая и Андрей Малахов на ужине Guerlain Голая Арья Старк: в Сети появились обнаженные фото актрисы «Игры престолов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение