Восточная кухня в Москве: 8 лучших мест

Потепления в ближайшее время ждать не приходится, так что можете смело отправляться дегустировать горячие сытные восточные блюда. Рассказываем, куда заглянуть в первую очередь! Burger & Pizzetta

Это паштет из запеченных баклажанов со специями, соусом цацики и овощной сальсой. Бабагануш готовят в Турции, Израиле, Сирии, Индии, на Кавказе и еще в нескольких десятках восточных стран.

Адрес: пл. Киевского вокзала, 2 «Фаренгейт»

И куда же без хумуса и ароматного мяса! Здесь тебе предложат хумус, овощи в азиатском стиле и нежнейший стейк.

Адрес: Тверской бул., 26 Black Thai

А это вариант для тех, кто больше тяготеет к азиатской кухне, но все-таки не против восточного колорита. Зеленое карри подается с куриным филе, тайскими баклажанами, кенийской фасолью, базиликом и помидорами.

Адрес: Б. Путинковский пер., 5 «Казбек»

Это блюдо в Москве уже считается легендарным. Начать день стоит с рисовой каши с вареньем из черешни и грецкого ореха с корицей, которое делает всем уже хорошо знакомая мама Нана.

Адрес: ул. 1905 года, 2 Sixty

Блюдо индийской кухни. Классический соус тандури очень острый, поэтому шеф-повар Режис Тригель решил добавить нежный йогрут.

Адрес: Пресненская наб., 12 «Березка»

Классическая шакшука (традиционный израильский завтрак из яиц и жареных овощей), которая, как и полагается, подается в чугунной сковородке с кинзой и питой.

Адрес: М. Бронная, 20, стр.1 Zafferano

Азербайджанский плов с мясом и зеленью. Особенность блюда в том, что ингредиенты готовятся отдельно.

Адрес: Ходынский бул., 4, ТЦ Авиапарк Bright Israeli Grill

На Тверской не так давно открылся новый ресторан. В меню около 30 блюд ближневосточной кухни. Порции, как и полагается, большие, а цены — низкие. Начать советуем с фалафеля в пите.

Адрес: ул. Тверская, 27, стр.2