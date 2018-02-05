Отзыв о ресторане «Пирог мясника»

Лена Титок объединяется с блогером-мясоедом Катей Васильевой, чтобы оценить стейки в заведении с забавным названием «Пирог мясника».

Расположение

Лена: Новый Арбат — это такое место, где от вывесок пестрит в глазах, поэтому я не очень люблю назначать здесь встречи: долго искать, долго объяснять. Но место, конечно, живое и проходное: напротив непобедимый кинотеатр «Октябрь», до метро можно дойти минут за 7 быстрым шагом, для тех, кто за рулем, есть парковка. Хотя, какой уж тут руль, если вы идете есть стейки?

Катя: Если ресторан на Новом Арбате продержался больше года, то это, считайте, успех. Конкуренция здесь нереальная, и меняется все очень быстро. Но тем интереснее узнать, с чем этот пирог, который мясника.

Интерьер

Лена: На первом этаже находится только гардероб, в зал (довольно просторный) надо подниматься по лестнице. Я люблю большие окна в ресторанах, хотя, конкретно из этих можно оценить разве что размер пробки на Новом Арбате. В интерьере много красного: вероятно, это намек на мясную тему. Подозреваю, что не всем это понравится, но я сюда пришла, в общем, не диваны рассматривать.

Катя: Мне нравится завешанная часами стена. Не понимаю, при чем тут мясник и его пирог, но идея прикольная. Столов много, народу много, все гудит. Я люблю, когда в заведении именно так: чувствуется ритм. И есть шанс, что через год этот ресторан все еще будет тут.

Еда

Лена: Для мясоеда — это настоящий рай! Выбор стейков очень даже хорош. Классная тема — кубанский стейк: целый килограмм мяса за 3700 рублей. Это вполне можно брать на двоих. Название ресторана тоже обыграно удачно: пирогов в меню хватает — даже турецкие пиде есть. Еще мне нравится выбор соусов к мясу: кажется, перепробовать все за один раз просто нереально. И главное, что каждый по-своему хорошо.

Катя: Я не слишком часто ем пироги, но тот, что с куриными потрохами покорил мое сердце! Это прекрасно, просто прекрасно. Я хочу записать рецепт и готовить такой хотя бы раз в неделю. Еще я очень оценила тар-тар, он очень нежный и к свежести мяса нет никаких вопросов.

Винная карта

Лена: Выбор впечатляет. Отечественного производителя поддерживают широко и добротно. Названия веселят: «Для меня», «Для тебя» и хит сезона — «Ди Ленардо Дайте Печенье». Лучше дайте нам такого креатившика, заголовки придумывать. Но вообще, цены приятно удивляют: бутылка вполне приличного аргентинского мальбека обойдется в гуманные 1800. Одобряю ценовую политику партии!

Катя: Я бы не назвала себя большим специалистом по вину, но выглядит карта вполне неплохо. Есть все, чего душе угодно: белое, красное, розовое, игристое… Меня всегда радует большое количество позиций по бокалам. Хорошо, когда можно выбрать. А цены и правда очень приятные.

Вердикт

Простой ресторан с добротной и, в общем, недорогой едой. Идти большой компанией на стейки с вином. Вегетарианцам лучше выбрать другое заведение.