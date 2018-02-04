Рестораны с атмосферой разных стран

Чтобы испытать эмоции от путешествия, необязательно ехать в другую страну. Скажем больше — можно не выезжать даже за пределы родного города!

Достаточно зайти на ужин в правильный ресторан. Да-да, и тут не нужно удивляться, любимое дело рестораторов в России — открывать максимально аутентичные заведения, которые отлично передают атмосферу и кухню разных стран. Где же их искать, сейчас расскажем! Европа

Scrocchiarella

По популярности среди европейских заведений почетное первое место у россиян занимают итальянские рестораны с излюбленными пиццей, пастой и равиоли… Но не стоит думать, что колорит средиземноморского общепита ими и ограничен.

Убедиться в этом можно, заглянув в ресторанчик Scrocchiarella, который готов устроить римские каникулы в любое время дня и года прямо в центре Москвы. Ведь здесь пиццайоло Тициано Казило делает настоящую римскую пиццу, которую встретить в других столичных заведениях практически невозможно.

А все потому, что приготовить ее сложно. Тесто должно вызревать четверо суток, сама основа быть исключительно квадратной формы и выпекаться в специальной печи, чтобы под стать названию «Скрокьярелла» превратиться в хрустящую и ароматную.

Дополняют основу необычными начинками: карпаччо из говядины и с карамелизированной сливой. Ярко и со вкусом, как и любят в Италии.

В пятницу вечером здесь особенно чувствуется дух римской пиццерии: огромную каменную печь у входа и интерьер в спокойных тонах дополняют шум от шуток приезжих итальянцев и их взгляды в сторону русских красавиц.

MONICA

И все-таки обойти традиционную итальянскую кухню мы не могли себе позволить. Открытием стал ресторан Monica. Тихо притаился у прудика в Хамовниках этот островок шикарного ризотто и нежнейшего тирамису.

При входе сразу бросается в глаза минималистичный интерьер, который отвечает всем требованиям молодой модной кухни. При этом умело контрастирует с мягкими витражными диванами и приятной глазу зеленой отделкой.

Меню здесь более чем традиционное. Свою маленькую Италию гости находят в классической «Маргарите», куда входит уникальный пармезан выдержки в 24 месяца, и, конечно, в тирамису, который здесь готовят даже с соленым арахисом.

Ксения Дремова, пиар-менеджер заведения, признается, что даже иностранцы не отличают местную пасту и пиццу от той, что готовят на родине: «Итальянцы, живущие по соседству, часто заходят в ресторан — говорят, что кухня такая же вкусная, как дома». Восток

Black Thai

Место обновления, оживления и одухотворения — Таиланд. Загадочная точка, хранящая в себе одну из самых примечательных мировых культур.

Попытки повторить ее в России часто сводятся к жутко острой кухне в подпольных ресторанах. Исправить ситуацию поспешил известный ресторатор и преданный почитатель Азии Александр Раппопорт . Как говорят его друзья, он признался в любви к тайской кухне рестораном Black Thai.

Сказочный и полумистический дух этого места бросает в дрожь, а глаза не могут оторваться от монументальных фигур красочных Ганеш со слоновьей головой. В представлении сразу всплывает та самая традиционная экзотичность, не хватает разве что массажа и стрит-фуда со сверчками.

Но он и не нужен, его с лихвой заменяет работа шефа Джунтабупы Аода, который удивительно точно передает фирменную жгучесть том яма и мастерски сервирует личи, манго и папайю, прилетевших прямиком из Таиланда в Москву.

Особенно радует аудитория — тусовочная и легкая. По вечерам она направляется за коктейлями Colours of Thailand и встречает ночь у мозаичной барной стойки.

«Китайская Грамота»

Считается, что настоящую китайскую кухню в Москве днем с огнем не сыщешь. Опровергнуть это очень стремится ресторан «Китайская Грамота», который расположился в самых эксклюзивных местах — в центре Москвы на Сретенке, в одном из закоулков помпезной Барвихи, а в Петербурге на живописном берегу, на улице реки Мойки.

Это еще один проект Александра Раппопорта, где над кухней он потрудился основательно: объездил весь Китай и нанял шеф-повара соответственной национальности. Благодаря этому в заведении настоящими хитами стали совершенно не аппетитные на первый взгляд и действительно вкусные на второй битые огурцы с орешками кешью, которые подают красотки-официантки в национальной пионерской форме и обязательной красной помадой на губах.

И те же официантки предложили обратить особое внимание на черные яйца с тофу… Для русского человека что-то фантастическое: «готовят» такие яйца, настаивая под землей обернутыми в рисовую шелуху и солому. После всех махинаций белок превращается в подобие желе, а желток приобретает серый оттенок. Подают блюдо с тофу и специальным соевым соусом. Вкусно? Очень! Попробовать хоть раз в жизни такое точно стоит.

Впрочем, как и в Black Thai, барная стойка перекочевала и в «Грамоту». А все из-за проделок дизайнера Диана Генераловой, которая решила совместить в интерьере несовместимое — мотивы классического английского паба со скульптурами династий Хань и Тан, арт-объектами времен культурной революции и современным китайским искусством. В результате по пятницам здешние бармены с удовольствием наливают и сакэ из Поднебесной, и лучшие вина из разных уголков света. Главное, что гостям нравится. А они здесь самые разные: и дипломаты, и тусовщики и даже сами китайцы. Которые, кстати, просто в восторге от этого места.

«Для них «Китайская Грамота» — своеобразная сборная солянка родных культурных традиций в одном заведении, — признается пиар-менеджер ресторана Юлия Кулакова, — как если бы русский приехал в другую страну и зашел в ресторан с балалайками, медведями, блинчиками и водкой». Запад

Law&Son bar

Оказаться в лондонском пабе с симпатичным англичанином? Что может быть проще? Для этого надо оказаться на Садовой-Каретной улице и найти Law&Son bar, в котором все как в Британии: шарфы футбольных болельщиков над контактной барной стойкой, кожаные диваны и деревянные столики — просто, но со вкусом. «Наверное, поэтому, в баре так часто бывают экспаты и большие мужские компании», — говорит представитель бара Дарья Касьянова. Они обычно заходят на просмотр матча клуба Челси.

Но девушки здесь тоже частые гостьи. Они обычно попивают коктейли из богатой барной карты, которой особенно гордятся в заведении. «И она, пожалуй, самое британское в Law&Son, — говорит Дарья, — коктейли разделены на несколько рубрик, и каждый вдохновлен историей британских колоний. Например, Cutty Sark Gimlet посвящен путешествию известного клипера из Британии в Китай, что и отражено в рецепте».

Атмосферу Туманного Альбиона, а вместе с ним и Шотландии ярко передает и «дикая» кухня. Здесь подают филе северного оленя.

Lumberjack

«Атмосфера как в Оклахоме или Огайо», — признаются гости бара Lumberjack. Еще бы! Сворачивая с тусовочного Китай-Города, попадая к двери заведения, оказываешься где-то на среднем Западе: играют звуки кантри-музыки, татуированные бармены-бородачи наперебой общаются с гостями, а в воздухе витают ароматы традиционных американских блюд.

Они тут в изобилии: можно попробовать по-настоящему мощные бургеры, сытные закуски и большие порции горячих блюд. Или вариации для тех, кто следит за фигурой, — легкие салаты с тунцом и лососем.

Хотя это не главное, основной упор сделан на коктейльную карту. Самое забавное, что она хранит в себе идеи всех барменов, которые придумали тот или иной напиток. Приведем одно из описаний — коктейль «Чешский бомбер»:

В баре очень демократичная, располагающая к общению атмосфера. Есть такое понятие — «бар на углу». Это бар рядом с домом, место, куда ты приходишь как в гости к друзьям, где бармен уже знает тебя и твои вкусы.