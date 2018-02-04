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Кошерное шампанское от Ротшильдов
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Кошерное шампанское от Ротшильдов 

Lenta.ru 4 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Винный дом Champagne Barons de Rothschild династии Ротшильдов выпустит кошерное розовое шампанское, сообщает The Drinks Business.
Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру, Selfridges.
Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.
В 2016 году один из самых авторитетных ортодоксальных раввинов в мире Хаим Каневский назвал кошерным продуктом марихуану. По словам Каневского, ее можно употреблять в Песах (иудейская Пасха).
Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).
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