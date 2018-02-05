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Съемки программы «На ножах» прошли в Сочи
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Съемки программы «На ножах» прошли в Сочи 

АиФ — Юг 5 февраля 2018
Фото: АиФ – Юг
Шеф-повар и ведущий Константин Ивлев преобразил одно из сочинских заведений в центре города на улице Воровского.
По замыслу программы московский шеф-повар и его команда выбирают непопулярные заведения и полностью переделывают концепцию — от названия до ремонта и нового меню. Как правило, все это сопровождается скандалами и увольнениями неугодного персонала.
Съемки завершились, но владельцы заведения передают, что им «потребуется некоторое время, чтобы возобновить работу после всех нововведений», однако заведение уже работает под новым названием.
В эфир программа выйдет в конце февраля текущего года.
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