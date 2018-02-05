Съемки программы «На ножах» прошли в Сочи

Шеф-повар и ведущий Константин Ивлев преобразил одно из сочинских заведений в центре города на улице Воровского.

По замыслу программы московский шеф-повар и его команда выбирают непопулярные заведения и полностью переделывают концепцию — от названия до ремонта и нового меню. Как правило, все это сопровождается скандалами и увольнениями неугодного персонала.

Съемки завершились, но владельцы заведения передают, что им «потребуется некоторое время, чтобы возобновить работу после всех нововведений», однако заведение уже работает под новым названием.

В эфир программа выйдет в конце февраля текущего года.