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Фестиваль «Кинокухня» пройдёт в Петербурге
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Фестиваль «Кинокухня» пройдёт в Петербурге 

Киноафиша 5 февраля 2018
Фото: Киноафиша
Попробовать кино на вкус станет возможным на фестивале «Кинокухня». Известные блюда из популярных картин можно отведать 17 марта в Креативном пространстве «ТКАЧИ».
Большинство людей кино воспринимают только глазами. А если предложить зрителям испытать те же вкусовые ощущения, что и герои? Ведь персонажи на экране так часто что-то едят, собираются за одним столом, некоторые кинозаведения стали настоящими хитами, как, например, «Central Perk» из сериала «Друзья». Фестиваль «Кинокухня» расширяют впечатления гостей и предлагают попробовать еду из самых разнообразных фильмов, мультиков и сериалов.
На один день в «ТКАЧАХ» соберутся рестораны, которые приготовят деликатесы Вестероса (Территория мира «Игры Престолов»), красочные пончики Гомеры Симпсона (м/с «Симпсоны»), предложат зелёное вино с Альдеры (город из вселенной «Звёздных войн»). Предлагать будут не только голливудские угощения, но и российские со стола Ивана Васильевича, поменявшего профессию, и, ставшего на время Иваном Грозным, где на его банкете красовались «почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, икра чёрная, красная, и икра заморская, баклажанная».
В рамках фестиваля гостей ждёт не только зона фуд-корта, но и познавательные лекции на тему сочетания кулинарии и кинематографа, а также мастер-классы по приготовлению самых известных блюд.
Начало мероприятия состоится в 12.00 и продлится до 21.00. Вход для всех желающих свободный.
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