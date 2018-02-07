Аркадий Новиков: о современных трендах

Один из самых известных и успешных отечественных рестораторов Аркадий Новиков на фестивале IKRA в Сочи поделился с нами откровенными мыслями о современном ресторанном бизнесе и актуальных трендах:

1. Мой первый проект за рубежом — ресторан Novikov в Лондоне — после разгромной статьи в газете The Guardian мы собирались закрыть через неделю после открытия. Но мудрые друзья посоветовали подождать, и через пару дней в ресторане яблоку негде было упасть. Потом я открыл Novikov в Дубае, и теперь у меня много предложений из других стран. Наверное, я поймал тренд. Сейчас я бы с удовольствием открыл такой проект в Гонконге, там много денежек. Или в Сингапуре, там еще больше денежек.

2. Если вы открыли ресторан за рубежом и у вас возникли проблемы, никогда не обращайтесь к местным адвокатам! Я как-то обратился и в результате потратил в два раза больше денег, чем планировал. Плюс гонорар адвокатам.

3. Мы все хотим, чтобы наши дети были успешными. Я горжусь, что моя дочь Саша делает замечательный проект How to green и уже выпустила свою книгу. Многие говорят, что, конечно, известный папа за все заплатил и все устроил. Клянусь, что я пальцем о палец не ударил, чтобы как-то продвинуть этот проект. Саша всего добилась сама, и это меня радует больше всего.

4. Почему меня нет в недавно опубликованном "Кремлевском списке"? Наверное, я был не настолько успешным бизнесменом и не достаточно еще заработал.

5. Какой совет я могу дать начинающим рестораторам? Я хочу попросить прощения у своей жены. Ресторатор — ужасная профессия. Я ухожу из дома очень рано, а возвращаюсь поздно, уставший, когда уже ни на что нет сил. Ребята, не открывайте рестораны!

6. Главные сегодняшние тренды? Любовь, семья, дети, счастье, доброта!