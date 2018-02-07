В квартале WINE HOUSE открылся ресторан «Рыба Мечты»

В жилом квартале Wine House открылся ресторан дальневосточной кухни "Рыба Мечты".

Новый ресторан, расположенный на Садовнической улице, занимает цокольный этаж исторического здания XIX века "Товарищества Петра Смирнова" площадью около 1 тыс. кв. метров.

Интерьер со старинными кирпичными сводами включает в себя множество кованных индустриальных элементов и витражей ручной работы. Новое пространство рассчитано на 270 посадочных мест, сообщают наши коллеги из Timeout.

Шеф-повар проекта — Санг Кеун Оух, сотрудничал с престижными ресторанами в городах Токио и Осака, являлся бренд-шефом ресторана L'etranger в Лондоне, ресторана "Чайка" в Москве.

В авторском меню ресторана "Рыба Мечты" представлена камчатская микижа, сима, чавыча, нерка, кижуч, несколько видов краба и свежемороженые деликатесные креветки Ботан и Нанбан. Все морепродукты поставляются напрямую из регионов Дальнего Востока.

"Жилой квартала Wine House, обладающий неповторимой исторической аурой, притягивает людей искусства, которые видят в архитектуре дома большой потенциал для реализации своих творческих проектов. Например, в прошлом году в комплексе открылся премиальный салон красоты МОНЭ.

Новый ресторан "Рыба Мечты" с авторской кухней, свежими морепродуктами и стильным интерьером станет визитной карточкой жилого квартала Wine House", — комментирует Леонид Капров , старший вице-президент "Галс-Девелопмент"

Адрес: Садовническая ул. 57/1