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В квартале WINE HOUSE открылся ресторан «Рыба Мечты»
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В квартале WINE HOUSE открылся ресторан «Рыба Мечты» 

Kitchenmag 7 февраля 2018
Фото: KITCHENMAG
В жилом квартале Wine House открылся ресторан дальневосточной кухни "Рыба Мечты".
Новый ресторан, расположенный на Садовнической улице, занимает цокольный этаж исторического здания XIX века "Товарищества Петра Смирнова" площадью около 1 тыс. кв. метров.
Интерьер со старинными кирпичными сводами включает в себя множество кованных индустриальных элементов и витражей ручной работы. Новое пространство рассчитано на 270 посадочных мест, сообщают наши коллеги из Timeout.
Шеф-повар проекта — Санг Кеун Оух, сотрудничал с престижными ресторанами в городах Токио и Осака, являлся бренд-шефом ресторана L'etranger в Лондоне, ресторана "Чайка" в Москве.
В авторском меню ресторана "Рыба Мечты" представлена камчатская микижа, сима, чавыча, нерка, кижуч, несколько видов краба и свежемороженые деликатесные креветки Ботан и Нанбан. Все морепродукты поставляются напрямую из регионов Дальнего Востока.
"Жилой квартала Wine House, обладающий неповторимой исторической аурой, притягивает людей искусства, которые видят в архитектуре дома большой потенциал для реализации своих творческих проектов. Например, в прошлом году в комплексе открылся премиальный салон красоты МОНЭ.
Новый ресторан "Рыба Мечты" с авторской кухней, свежими морепродуктами и стильным интерьером станет визитной карточкой жилого квартала Wine House", — комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".
Адрес: Садовническая ул. 57/1
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