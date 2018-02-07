7 классных ресторанов на окраине Москвы

Чтобы получить гастрономическое удовольствие от делового обеда, провести веселый вечер с друзьями или пообедать с семьей в уютном ресторане, не обязательно ехать в центр города! Скажем больше — не обязательно даже выезжать из своего района. Ресторан «На Мосфильмовской»

Ресторан «На Мосфильмовской»

Ресторан находится на углу Мосфильмовской улицы и Университетского проспекта. В меню простые и понятные блюда русско-европейской кухни, включая большие разделы с морепродуктами, мясом и авторской кухней.

Концепция проекта (вместе с названием) отражает историю места, в котором он расположен. У местных жителей Мосфильмовская улица ассоциируется с тихими скверами, небольшими двориками и семейными прогулками в парках. Авторы проекта старались не упустить эти важные детали, поэтому вполне гармонично вписали ресторан в общую атмосферу квартала.

Ресторан подойдет как для семейных обедов и праздников, так и для деловых переговоров. Ну а летом здесь еще и терраса откроется — вообще красота! Для тех, кто на машине, в ресторане есть собственная парковка. Впрочем, винная карта намекает: приезжайте без нее.

Адрес: Москва, Университетский проспект, 25 Средний чек: 1500 руб. MONICA

Городское кафе напротив парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках» с атмосферой Патриков, итальянской кухней, огромными порциями и бруклинской пиццей от Айзека Корреа. Пицца здесь — настоящая королева и занимает в меню центральный раздел. Ее окружают закуски, салаты, супы и основные блюда.

Вид из витринных окон — на аккуратный зеленый парк, в интерьере — милый глазу минимализм, за столиками — приятные соседи из недавно появившегося здесь квартала и интеллигентные студенты-медики.

Ресторан MONICA

Адрес: Трубецкая, д. 10 Средний чек: 1500 руб. «Китайская грамота. Бар и еда»

Барвиха — это уже не окраина Москвы, а ближайшее Подмосковье, но об этом уже все, кажется, забыли. Двухэтажный ресторан кантонской кухни в Barvikha Luxury Village — второе заведение сети Александра Раппопорта.

Меню, как полагается, концептуальное: шеф-повар Чжан Сяньчэн предлагает салат из битых огурцов с кинзой и кешью, хрустящие баклажаны с помидорами и классическую подачу утки по-пекински.

Любители китайской кухни точно останутся довольны. Весной и летом ресторан расширяет пространство и открывает террасу. Несмотря на локацию, где все исключительно с приставкой «лухари», средний чек составляет гуманные 2000 рублей.

Ресторан «Китайская грамота. Бар и еда»

Одинцовский район, деревня Барвиха, д 114, строение 2, ТК «Барвиха Luxury Village» Кафе «Руккола»

Одно из пяти заведений сети итальянских кафе с домашней атмосферой находится не где-нибудь, а у метро Беляево. Не пугайтесь: от метро всего 1 минута.

Почти два десятка классических и фирменных вариантов пиццы на тонком тесте, дюжина разновидностей пасты и ризотто — самые любимые в народе блюда солнечной Италии тут запросто могли бы претендовать на статус эталонных, если бы у пиццы и пасты был эталон. Только в «Рукколе» на Профсоюзной есть настоящая дровяная печь с березовыми дровами и стейк Grill & Wine.

А еще здесь ежедневно работает собственная бесплатная доставка в радиусе 1 километра при заказе от 800 рублей, а от 1 500 рублей еще и скидку 10% дают. Ну вот мы и начали завидовать жителям Беляево!

По будням здесь можно встретить веселых студентов и офисных сотрудников, забежавших пообедать. В выходные в кафе любят проводить время семьи с детьми: каждую субботу с 12 до 18 часов в «Руколле» — детская анимация, а каждое воскресенье с 12 до 16 часов проводится бесплатный мастер-класс маленького пицейола, где каждый ребенок может приготовить пиццу под шефством опытных поваров. Ну а вы в этом время сможете просто спокойной отдохнуть.

Кафе «Руккола»

Адрес: ул. Профсоюзная, 104 Средний чек: 1500 руб. Кафе «Вареничная №1»

Одно из пятнадцати кафе сети «Вареничная» находится прямо у метро Крестьянская застава. Интерьер двухэтажного заведения на Воронцовской отсылает гостей к советскому прошлому и во многом напоминает обстановку обычной квартиры.

Здесь можно увидеть ковер с картиной «Три медведя» на стене, фотографии в стиле ретро, виниловые пластинки, автомат с газировкой у входа и книги из серии «Жизнь замечательных людей». Здесь даже туалет выглядит очень ретро!

Кстати, каждый гость может внести свою лепту в стиль «Вареничной» на Воронцовке, а за подаренную раритетную вещицу получить от кафе любое блюдо в подарок! Так что, покопайтесь в бабушкином сундучке, прежде, чем идти на обед (меню бизнес-ланчей действует с будни с 12 до 16).

Кафе «Вареничная №1»

Адрес: ул. Воронцовская, 50 Средний чек: 800 руб. HONG KONG

Панорамный китайский ресторан Hong Kong — зеркало самого притягательного города Азии на 24 этаже гостиницы Holiday Inn в московских Сокольниках. Кухню возглавляет Дмитрий Шуршаков, а это значит, что скучно не будет! В меню лапша, паровые булочки бао с начинками, блюда на воке, дим-самы — все тут!

«Это кухня, понятная москвичам и гостям столицы, но с яркими китайскими акцентами, вкусом, который мы адаптируем, добавив туда европейские продукты. Она понравится всем», — уверен Дмитрий. А вы шефу доверяйте, но проверяйте!

Ресторан HONG KONG

Адрес: ул. Русаковская, 24 (гостиница HolidayInn)

Средний чек: 1000-1500 руб. Черемушкинский рынок

Черемушкинский рынок можно смело назвать гастрономическим местом силы для Черемушкинского и Академического районов. Красивый и обновленный, он стал точкой притяжения для зожников и простых любителей вкусно поесть. Здесь можно купить свежие овощи и фрукты, фермерское мясо и птицу, морскую и речную рыбу всех пород и размеров.

В дополнение появилась целая галерея фудкортов: готовую еду можно забрать с собой навынос, а можно перекусить тут же за столиком. На рынок удобно попасть как пешком, так и на машине (парковка в наличии).

Черемушкинский рынок﻿

Адрес: ул. Вавилова, 64/1 с. 1