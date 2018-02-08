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Названы грязные секреты официантов
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Названы грязные секреты официантов 

Рамблер 8 февраля 2018
Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Любителям ходить в кафе и рестораны нужно быть начеку. Широко известно, что общепит не отличается честностью и чистоплотностью. Как повара и официанты обманывают доверчивых клиентов — расскажет наша галерея.
Если на пути от кухни до стола ваш бифштекс упал на пол, официант вряд ли вернется, чтобы заменить его. Скорее всего, еду просто поднимут с пола и положат обратно на тарелку, пока клиент не видит.
То, что в меню называется «Дежурное блюдо» или «Супчик дня», обычно состоит из ингредиентов второй свежести, от которых нужно срочно избавиться.
Крайне не рекомендуем просить у официанта принести вам лимон для напитка. Как правило, разрезанные на кусочки цитрусовые уже успели потрогать все на кухне.
Под видом дорогого алкоголя вам могут запросто подать дешевый, особенно если вы уже подвыпили и готовы пуститься в пляс.
Вес блюд и объем напитков могут не соответствовать указанному в меню и чеке. Особенно хорошо такие методы обмана работают при обслуживании больших компаний, где легче не заметить недостачу.
Официанты — люди опасные и мстительные. Если по какой-то причине вы им не понравитесь, они не постесняются плюнуть в вашу пасту карбонара или шоколадное фондю. Могут также высморкаться или еще того хуже.
…Еще один способ мести не угодившему клиенту — объявить его кредитку недействительной.
Блюдо, которое вам принесут, может состоять из объедков, собранных с других тарелок. Или в лучшем случае из остатков. В чем разница — рассказывалось еще в советском кино.
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