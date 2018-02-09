Макдоналдс подарит золотое кольцо в форме бигмака

Макдоналдс проводит конкурс, главным призом которого станет кольцо из чистого золота, выполненное в форме бигмака. Розыгрыш приурочен ко Дню святого Валентина. Этим объясняются и условия: до 14 февраля каждый желающий принять участие в конкурсе, должен запостить в Твиттере самое необычное и самое яркое признание в любви. Но, все не так банально. В любви участники должны признаваться… бигмаку. Под своим креативным признанием не забудьте поставить хэштег #BlingMacContest.

Кольцо дополнено драгоценными камнями, так что мотивация неплохая, даже если вы эту булку не так уж и любите.