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Макдоналдс подарит золотое кольцо в форме бигмака
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Макдоналдс подарит золотое кольцо в форме бигмака 

Рамблер 9 февраля 2018
Макдоналдс проводит конкурс, главным призом которого станет кольцо из чистого золота, выполненное в форме бигмака. Розыгрыш приурочен ко Дню святого Валентина. Этим объясняются и условия: до 14 февраля каждый желающий принять участие в конкурсе, должен запостить в Твиттере самое необычное и самое яркое признание в любви. Но, все не так банально. В любви участники должны признаваться… бигмаку. Под своим креативным признанием не забудьте поставить хэштег #BlingMacContest.
Кольцо дополнено драгоценными камнями, так что мотивация неплохая, даже если вы эту булку не так уж и любите.
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