В Столешниковом переулке открылся бар «Коктейльная»

В Столешниковом переулке открылся бар "Коктейльная", новый проект Андрея Калагина с авторскими коктейлями и полноценным меню. Цена на все коктейли одна 500 рублей.

В барной карте напитки на любой вкус: от терпких и крепких до свежих и ягодных, пишет Horeca Magazine.

В карте 10 коктейлей, но, как и в других барах Андрея Калагина, бармены смешивают любую классику и не только.

Среди авторских миксов — "Салерно" на основе бурбона, портвейна и мараскино, "Московский слинг" с джином, черри-бренди и бенедектином, освежающий цитрусовый "Жанна Д’Арк", фруктовый с пряными нотами "Добрый, хороший, злой".

За коктейли отвечают бар-бренд-шеф Анастасия Штерцер и Иван Скоромников, ранее работавший в Lumberjack.

Среди закусок — махамарра из печеного перца и грецких орехов с чипсами из лаваша (280 рублей), говяжий тартар с хреном, свекольным соком и картофельными чипсами (450 рублей), филе индейки с авокадо и цитрусовым соусом (380 рублей).

Рыбные блюда представлены морским окунем с фенхелем и томатами черри (800 рублей) и лососем "Веллингтон" с грибами и соусом их сметаны и морковного сока (800 рублей); среди мясных цыпленок-корнишон с картофелем рости и маринованной капустой (750 рублей), томленые свиные ребра с белыми грибами и сливочным соусом (600 рублей), постоянно меняющийся стейк дня.

Средний чек: 1 500 рублей Адрес: Столешников пер. 11 (в арку до конца) Тел. : +7 (964) 507-00-33