8 новых заведений столицы

Какие новые кафе и рестораны открылись в Москве в прошедшем месяце. Гурманам на заметку!

Гастрономическая жизнь Москвы не стоит на месте и развивается быстрыми темпами. Каждую неделю в столице закрываются неприжившиеся точки общественного питания и открываются новые food-проекты.

Рассказываем о новых заведениях, которые открылись в Москве в январе. Включите их в список обязательных к посещению мест! Тоторо

На Кутузовском открылся ресторан японской кухни. Заведение принадлежит известному ресторатору Александру Раппопорту . Японскую кухню здесь подают не в классическом звучании, а в весьма авторском и оригинальном: шеф-поваром стал австралиец Джонатан Кертис.

Меню пестрит сашими, инари, ширачи и другими японскими блюдами. А еще здесь, пожалуй, самая подробная и обширная карта японского алкоголя в городе.

Адрес: Кутузовский просп., 2/1, стр. 6 Средний счет: 700–1500 рублей Umma

Аркадий Новиков продолжает гастрономическую экспансию столицы: в январе он открыл двухэтажный восточный ресторан Umma. В меню акцент сделан на восточную и кавказскую кухню. В итоге получилась интересная смесь: узбекский плов гармонично соседствует с хумусом и хачапури.

KITCHENMAG

Халяльное мясо в ресторан поставляют из экологически чистых регионов Кавказа. Интерьер будоражит воображение роскошью и эстетикой.

Адрес: ул. Ильинка, 13 Средний счет: 2000 рублей Тбилисские новости

Небольшой грузинский ресторанчик "Тбилисские новости" построен по принципу самообслуживания и предлагает демократичные цены. Меню в заведении весьма оригинально и состоит из 4 разделов: "Пока хинкали принесут" (закуски, сыры и салаты), "Прикольные хинкали", "Для тех, кто на диете" и "Хачапури — пироги". Порция из трех хинкали, к примеру, обойдется в 175 рублей.

Адрес: ул. Новослободская, 18 Средний счет: 700 рублей Ливингстон

Кафе с замысловатым названием "Ливингстон" открылось в здании бассейна "Чайка". Шеф-повар заведения — Алексей Новоселов , которому поручили сделать ставку на простую, но изысканную кухню на каждый день. В меню вы найдете каши, яйца и свежую выпечку на завтрак, тартрар из лосося, бургеры и жареный сыр. В напитках акцент сделан на кофе, но в кафе можно принести с собой алкоголь (только потребуется предъявить чек на него).

KITCHENMAG

Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1 Средний счет: 1000 рублей Nord Coffee

На радость любителям кофе в столице открылось еще одно заведение с бодрящим напитком достойного качества. Nord Coffee предлагает классический кофе на основе эспрессо, авторские напитки и альтернативу: харио, аэропресс и кемекс. На еду рассчитывать не стоит, хотя печеньем и сэндвичами перекусить все же удастся.

Адрес: Оружейный пер., 5, вход с 4-й Тверской-Ямской

Средний счет: 500 рублей Мама Гочи

В прошлом месяце гастрономический фонд столицы пополнился сразу несколькими заведениями с грузинской кухне — трехэтажное кафе "Мама Гочи" входит в их число. В меню любители щедрой и гостеприимной Грузии и ее кухни найдут как традиционные блюда, так и их авторские вариации. Отдельного внимания заслуживают сыры из собственной сыроварни, которые здесь готовят с душой, любовью и особым вниманием.

Адрес: Москва, Б. Дмитровка, 5/6, стр. 1 Средний счет: 700–1500 рублей Клюква

Выпускница кулинарной школы Ragout Екатерина Калачева открыла бар "Клюква". За коктейли в баре отвечает Александра Чурилова, которая составила меню из 20 авторских и классических твистов. Шеф-повар "Клюквы" Виталий Тихонов придумал под эти твисты несколько классных блюд: брускетту с ростбифом, равиоли с грушей и соусом из голубого сыра, суточные щи.

KITCHENMAG

Адрес: Страстной б-р, 7, стр. 3 Средний счет: 1500 рублей Новая Азия

"Новая Азия" — семейный ресторан корейской кухни. Шеф-повар заведения — Татьяна Че, мама совладельца, которая много лет работала в гастрономической сфере в Южной Корее. Интерьер в заведении довольно прост, и не перетягивает на себя внимание, позволяя в полной мере наслаждаться кухней. Тофу, кимчи, корейские супы и другие сложносочиненные блюда — в "Новой Азии" все это присутствует в избытке.

Адрес: ул. 2-я Рощинская, 1а Средний счет: 1000 рублей