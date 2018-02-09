Масленичные блины в ресторанах White Rabbit Family

Семь вариантов блинов на разной основе демонстрирует масленичное меню от Владимира Мухина . Пшеничные и гречневые, ржаные и овсяные, полбяные, гурьевские, пуховые на померанцевой воде. Причем, если рецепты самих блинов найдены в старых кулинарных книгах, то начинки выглядят вполне современно.

Полбяные, например, можно будет попробовать с копченым сыром и икрой омуля, гурьевские — с телятиной и каймаком, а овсяные — с пастрами из говядины и сливовым барбекю.

В ресторане Chicha блины готовят по-перуански — с желтой или черной кукурузой и сочно-зеленым шпинатом. Зеленые шпинатные блины вкуснее всего пробовать с лососем, красной икрой и авокадо, фиолетово-черные — с томленой телячьей щекой и соусом ахи и антикучос, желтые — с хурмой, страчателлой и соусом из манго.

Selfie во главе с шеф-поваром во главе с шеф-поваром Анатолием Казаковым демонстрирует авторский подход во всем. К лососю — жареный шпинат и яйцо пашот, к мандаринам — рикотта, а если варенье, то из моченой брусники.

Mushrooms приглашает на блины с грибами! приглашает на блины с грибами! Артем Лосев заворачивает в тонкие кружевные блинчики душистую начинку из грибов с укропом и приправляет трюфелем блины со шпинатом и яйцом пашот. Впрочем, можно слегка отойти от местных традиций и заказать блины с авокадо и кинзой или с маскарпоне и хурмой на сладкое.

В Zodiac гостей ждут тайские блинчики роти на молоке со сгущенкой, обжаренные на теппане, с бананом или манго и карамельным соусом и похожие на панкейки японские блинчики дораяки с пастой анко из бобов адзуки, маскарпоне и малиной.

Tehnikum, как всегда, интригует — за лаконичными названиями меню очень непростые начинки. «Блины с лососем» — на самом деле, прячут в начинке, кроме лосося, сливочный сыр, малосольный огурец, укроп, редис и вяленую грушу. Блины с мясом — это блины с нежнейшими телячьими хвостами, сыром таледжио, мятой и кешью. Угорь «идет» в компании соуса унаги, страчателлы и битых огурцов.

White Rabbit: Смоленская пл., 3. Смоленский пассаж. +7 (495) 663-39-99, +7 (495) 782-62-62. whiterabbitmoscow.ru

Chicha: Новинский б-р, 31, Новинский пассаж. +7 (495) 725-25-79. chicha.ru

Selfie: Новинский бульвар, 31, Новинский пассаж. +7 (495) 995-85-03. selfiemoscow.ru

Mushrooms: ул. Б. Якиманка, 22, ТЦ «Гименей», 2-й этаж. +7 (495) 995-21-78. mushroomsmoscow.ru

Zodiac: Смоленская пл., 3, Смоленский пассаж. +7 (495) 230-0230. zodiacmoscow.ru

Tehnikum: Большая Дмитровка ул., 7/5, стр. 2. + 7 (495) 230-06-05, tehnikumbistro.ru