Ещё
14 февраля в московских ресторанах
Далее:
Читайте также:
Ещё

14 февраля в московских ресторанах 

Peopletalk 9 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "План Б"
До Дня всех влюбленных осталось всего несколько дней. Мы собрали для вас самые романтичные предложения в ресторанах и советуем поторопиться с бронированием столика.

«Dr. Живаго»

Каждой паре в качестве комплимента на 14 февраля здесь приготовили десерт в виде двойного сердца на основе ванильного сырного мусса и песочного теста с ягодным соусом в шоколадном велюре.
Адрес: ул. Моховая, 15/1

White Cafe

Влюблённые пары угостят 14 февраля просекко, украшенным розовой сладкой ватой. В качестве комплимента всем гостям подадут печенье сабле с сахарной помадкой и воздушный десерт из парных сердец.
Адрес: Новый Арбат, 36

«Кафе Пушкинъ»

А в «Кафе Пушкинъ» можно дегустировать десерты уже сейчас. Специально ко Дню святого Валентина кондитеры приготовили десерт для двоих «Шоколадное сердце» (1450 р.) — бисквит с малиной, шоколадным мусом и лепестками серебра.
Адрес: Тверской бул., 26/5

Laduree

Только 14 февраля в ресторане на Никольской улице будут действовать 3 специальных сета: «Романтик» (карпаччо из гребешков, бефстроганов или сибас с шампиньонами, 2 пирожных макарон в форме сердца, горячие напитки на выбор — 6000 р.), «Романтик» с дополнением в виде бутылки шампанского (9000 р.) или «День влюбленных» — вариация сета «Романтик» с большими порциями (7500 р.).
Адрес: ул. Никольская, 5/1, стр. 3

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

В ресторане на Большой Грузинской и новом баре на Садовой-Сухаревской каждой паре подарят авторский коктейль Electra, приготовленный на основе апероля и игристого с добавлением кордиала из свеклы, клубники и апельсина. Снаружи Electra украшен золотом.
Адрес: ул. Б. Грузинская, 36  Садовая-Сухаревская ул., 6, стр. 1

Saxon+Parole

А здесь приготовили сет для двоих из пяти блюд (особенно интригует десерт — торт «Красный бархат»). Стоимость — 7000 р.
Адрес: Спиридоньевский пер., 12/9

«Ткемали»

Романтика по-грузински! Стоит только произнести влюбленным парам кодовые слова «Я люблю Ткемали», как им презентуют фирменный коктейль Love Is и хачапури по-аджарски в форме сердца.
Адрес: ул. Пушечная, 7/5

«Сыроварня»

В «Сыроварне» на Бадаевском заводе бармены приготовили коктейли для влюбленных — «Личи Тини» (550 р.) на основе белого рома для девушки и «Свитшот» (500 р.) с пряным ромом для мужчины.
Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 1

Geraldine

В необистро Geraldine тоже подготовили коктейльный дуэт: Blanc на основе апельсинового ликера с горьким шоколадом и брутальный Noir на травяной настойке.
Адрес: ул. Остоженка, 27, корп. 2

«Белуга»

Влюбленных будут угощать сливочным десертом на основе ванильного соуса и варенья из лепестков роз.
Адрес: Моховая ул., 15/1

Yoko

В день всех влюбленных в ресторанах Yoko будут угощать пар безе со свежими ягодами «Анна Павлова».
Адрес: Новый Арбат, 32

«Облака»

Живое звучание саксофона, сладкий комплимент от шеф-повара и бокал игристого — это будет очень романтичный вечер. Начало в 19:00.
Адрес: Кутузовский пр-т, 48, галереи «Времена Года», 5 этаж
Peopletalk: последние новости
Планы на выходные 17-18 марта: «Ленинград», Наоми Кэмпбелл и anti-age завтрак Юлия Барановская, Елена Летучая и Андрей Малахов на ужине Guerlain Конец карьере Спейси? Нашли замену в «Карточном домике» и вырезали из фильма Ридли Скотта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение