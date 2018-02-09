14 февраля в московских ресторанах

До Дня всех влюбленных осталось всего несколько дней. Мы собрали для вас самые романтичные предложения в ресторанах и советуем поторопиться с бронированием столика. «Dr. Живаго»

Каждой паре в качестве комплимента на 14 февраля здесь приготовили десерт в виде двойного сердца на основе ванильного сырного мусса и песочного теста с ягодным соусом в шоколадном велюре.

Адрес: ул. Моховая, 15/1 White Cafe

Влюблённые пары угостят 14 февраля просекко, украшенным розовой сладкой ватой. В качестве комплимента всем гостям подадут печенье сабле с сахарной помадкой и воздушный десерт из парных сердец.

Адрес: Новый Арбат, 36 «Кафе Пушкинъ»

А в «Кафе Пушкинъ» можно дегустировать десерты уже сейчас. Специально ко Дню святого Валентина кондитеры приготовили десерт для двоих «Шоколадное сердце» (1450 р.) — бисквит с малиной, шоколадным мусом и лепестками серебра.

Адрес: Тверской бул., 26/5 Laduree

Только 14 февраля в ресторане на Никольской улице будут действовать 3 специальных сета: «Романтик» (карпаччо из гребешков, бефстроганов или сибас с шампиньонами, 2 пирожных макарон в форме сердца, горячие напитки на выбор — 6000 р.), «Романтик» с дополнением в виде бутылки шампанского (9000 р.) или «День влюбленных» — вариация сета «Романтик» с большими порциями (7500 р.).

Адрес: ул. Никольская, 5/1, стр. 3 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

В ресторане на Большой Грузинской и новом баре на Садовой-Сухаревской каждой паре подарят авторский коктейль Electra, приготовленный на основе апероля и игристого с добавлением кордиала из свеклы, клубники и апельсина. Снаружи Electra украшен золотом.

Адрес: ул. Б. Грузинская, 36 Садовая-Сухаревская ул., 6, стр. 1 Saxon+Parole

А здесь приготовили сет для двоих из пяти блюд (особенно интригует десерт — торт «Красный бархат»). Стоимость — 7000 р.

Адрес: Спиридоньевский пер., 12/9 «Ткемали»

Романтика по-грузински! Стоит только произнести влюбленным парам кодовые слова «Я люблю Ткемали», как им презентуют фирменный коктейль Love Is и хачапури по-аджарски в форме сердца.

Адрес: ул. Пушечная, 7/5 «Сыроварня»

В «Сыроварне» на Бадаевском заводе бармены приготовили коктейли для влюбленных — «Личи Тини» (550 р.) на основе белого рома для девушки и «Свитшот» (500 р.) с пряным ромом для мужчины.

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 1 Geraldine

В необистро Geraldine тоже подготовили коктейльный дуэт: Blanc на основе апельсинового ликера с горьким шоколадом и брутальный Noir на травяной настойке.

Адрес: ул. Остоженка, 27, корп. 2 «Белуга»

Влюбленных будут угощать сливочным десертом на основе ванильного соуса и варенья из лепестков роз.

Адрес: Моховая ул., 15/1 Yoko

В день всех влюбленных в ресторанах Yoko будут угощать пар безе со свежими ягодами « Анна Павлова ».

Адрес: Новый Арбат, 32 «Облака»

Живое звучание саксофона, сладкий комплимент от шеф-повара и бокал игристого — это будет очень романтичный вечер. Начало в 19:00.

Адрес: Кутузовский пр-т, 48, галереи «Времена Года», 5 этаж