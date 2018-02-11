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Гид по Центральному рынку: куда сходить?
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Гид по Центральному рынку: куда сходить? 

Kitchenmag 11 февраля 2018
Фото: kitchenmag.ru
Москва не стоит на месте: после реконструкции наконец открылся Центральный рынок на Рождественском бульваре. Рассказываем о самых интересных гастрономических проектах в центре столицы.
Москва не стоит на месте: в конце прошлого года после затянувшейся реконструкции наконец открылся Центральный рынок на Рождественском бульваре. Здание, в котором разместился новый гастрономический центр столицы, не раз меняло свое назначение, но сегодня оно вернуло свою прежнюю ипостась: когда-то именно там располагался первый московский крытый рынок. Сегодня Центральный рынок превратился в галерею фудкортов, магазинов фермерских продуктов и торговых рядов с продуктами высшего качества на любой вкус. Мы решили рассказать вам о наиболее интересных гастрономических проектах и заведениях в самом сердце столицы.

FLORA NO FAUNA веганское кафе быстрого питания

Вегетарианцы и сыроеды уж точно не пройдут мимо этого заведения, а роскошное и разнообразное меню Flora No Fauna приятно удивит даже тех, кто не имеет к философии веганства никакого отношения.
Кафе может похвастаться большим выбором сэндвичей и тостов, оригинальных десертов и авторских напитков, среди которых — полезнейшие смузи, свежевыжатые соки и кофе на ореховом молоке. Изюминка Flora No Fauna — полезные перекусы: обязательно попробуйте дегидрированные чипсы из фруктов и овощей с грушей и лавандой!

Гамарджоба грузинская кухня

Что может быть лучше ароматной, темпераментной грузинской кухни? Новый фудкорт "Гамарджоба" на Центральном рынке предлагает лишний раз убедиться, что ничего вкуснее пхали, хачапури и аджапсандали еще не придумали.
Заведение переносит вас в маленькую Грузию: уютный интерьер, головокружительные запахи и неторопливая атмосфера заставят вас забыть о заботах и как следует отдохнуть. Объемное меню «Гамарджобы» вы можете изучить на официальном сайте закусочной.

UMI OYSTERS устричное бюро

Гуляя по фудкорту, можно попасть в Японию. Мы, конечно, говорим об авторском устричном бюро UMI OYSTERS. Здесь вы можете полакомиться дарами моря — изысканными устрицами (владельцы планируют увеличить существующие 16 видов до 30!) и свежайшей рыбой, поставки которой налажены прямиком из Японии. Помимо деликатесов, UMI OYSTERS предлагает своим посетителям горячие ланчи, плотные завтраки с устричными бутербродами, множество салатов, как теплых, так и десертных, и конечно, рыбу прямиком с тихоокеанского побережья Азии.

Buffalo’s техасская закусочная

Все мы без ума от острых крылышек и вредных наггетсов, хотя боимся признаться в этом. Техасская закусочная Buffaloʼs радует москвичей традиционной американской и мексиканской кухней с 2013 года. Заведение, решив сделать ставку на уникальные вкусы, качественные продукты и энергичную подачу, не прогадало и в конце прошлого года расширилось, открыв свой филиал на самом центральном рынке Москвы. Если вы давно хотели побаловать себя чем-то вредным, но фантастически вкусным, обязательно закажите здесь мексиканскую картошку, жареный перец халапеньо и крылышки с одним из оригинальных соусов.

DUCKIT утиная моноконцепция

Главная составляющая меню нового амбициозного проекта DUCKIT — утка в самых разных интерпретациях. Фирменное блюдо — утка по-пекински, причем заведение предлагает ее по очень и очень демократичной цене. Утиный рамен, бао и WOK с уткой, спринг-роллы с уткой по-пекински и вьетнамский суп фо — ну, вы и сами уже догадались, какое мясо стало основным ингредиентом для этого (и всех остальных без исключения) блюд DUCKIT.

Thali & Dosa индийская кухня

Маленькая Индия на московском Центральном рынке! Отличное местечко, чтобы познакомиться с индийской кухней во всех ее вариациях. Thali & Dosa гордится своими качественными продуктами и уникальным меню из 50-ти отобранных шефом индийских блюд.
Фирменный напиток заведения (помимо превосходного чая масала) — пенджабский манго ласси, освежающий и яркий. В обширном меню присутствуют доса, кофта, тандури, тали, момос, выпечка и кондитерские изделия. Доведенные до идеала блюда и великолепная подача не оставит вас равнодушными к индийской еде.

FlowerFlavor кафе-мороженое

Несмотря на то, что FlowerFlavor — новичок на рынке мороженого, заведение стремительно завоевывает позиции и набирает популярность. Секрет успеха — вкусное и полностью натуральное мороженое без каких-либо сухих смесей, растительных жиров, красителей и консервантов.
К выбору вкусового наполнителя FlowerFlavor относится очень ответственно и в то же время творчески, что не может не радовать сладкоежек. В меню есть вкусы яблоко-брют, зеленый чай (с порошком маття в составе), луговые травы с душицей и мятой, кофе и даже настоящий ирландский "Гиннес"! Кафе предлагает даже бесплатную доставку по Москве, правда, заказать мороженого нужно как минимум на 1200 рублей.

SITO греческая кухня

Соскучились по Греции, а до отпуска еще далеко? Наведайтесь за любимой кухней и безмятежным настроением в греческое кафе SITO. В ушедшем году полюбившееся многим заведение открылось на Центральном рынке и предлагает своим клиентам завтраки, обеды, ужины и, конечно, свою фирменную греческую закуску пенерли.
SITO, кстати, делает пенерли аж с пятью разными видами начинки: сыр и говяжий фарш с томатом, сыр и бекон, сыр и пеперони, сыр и томат, лосось и сыр филадельфия. Настоящий греческий салат, изумительный дзадзики и другие традиционные греческие блюда ждут вас в маленькой Греции, расположившейся в самом сердце Москвы.
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