Где поесть блины в Петербурге: 9 лучших мест

Рассказываем, куда на Масленицу с 12 по 18 февраля идти за блинами с фондю из сулугуни, том ямом, острым крабом или тремя видами икры. Astoria

Пятизвездочный ассортимент блинов ресторана в отеле Astoria поделили на две секции. Из несладких выбирайте с грюером и пармской ветчиной, шпинатом и козьим сыром, с мясом бычков черный ангус и с картофелем, сырным раклетом и куриным филе. В десертных блинах голосуем за те, что со сладким картофелем, каштаном и грецким орехом, с ликёром и апельсином и с творогом, сливой и карамельным соусом. Ferma

В сети семейных ресторанов всю неделю жарят блинчики прямо в зале и угощают всех гостей бесплатно — каждый день с новой начинкой. Кроме того, официанты сделают блинчики фламбе с куантро, ванильным мороженым и малиновым вареньем — все вырученные средства от их продажи пойдут в фонд «Линия жизни», который помогает тяжелобольным детям. The Repa

В ресторан у Мариинского театра надо идти на богатую Масленицу — с икрой. Блины со сметаной делают с щучьей, лососевой и осетровой: дегустационный сет на все три вида обойдется в 2590 рублей. Хотя даже если вы зайдете просто пообедать, вас не оставят без тематического настроения — всех по умолчанию угощают оладушками с красной икрой. «Кококо»

«Банщики» Шеф-повар Игорь Гришечкин традиционно придумал высокогастрономичные ансамбли на тему праздничной недели Масленицы. Свекольные блины он делает с форшмаком из сельди с варёным яйцом и яблоком, блинную лазанью перестилает соусом бешамель с тремя сырами — рокфор, камамбер и маасдам, а сверху покрывает ее фондю из копчёного сулугуни. Сладкие блины не уступают в находчивости — их готовят с томлёными в карамельном сиропе изюмом, курагой и черносливом и подают с мороженым из сметаны и солёной карамелью.

В русском ресторане позиции, за которыми точно стоит прийти в масленичную неделю, есть и в постоянном меню — мы выбираем блины с домашним вареньем и шестью видами абхазского меда, с картошкой и вешенками, блинный торт с шоколадным муссом и пшеничные с красной икрой, перепелиными яйцами и сметаной. Шеф-повар Станислав Левохо, победитель ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в номинации «Прорыв года среди молодых профессионалов», сделал и авторские версии — с гастрономией из местной коптильни: блины с сыром, грибами и домашней ветчиной и ржаные с копченой треской и картофелем. Обратите внимание на спецпредложение: дюжину блинов на компанию отдадут за 490 рублей. Probka Family

«Блок» В ресторанах Арама Мнацаканова Probka, Rыба и Rыба на даче традиционно готовят главный специалитет с ореховой пастой Nutella — добавляют ее к классическим блинам, итальянским с сыром маскарпоне и пышным панкейкам. Голосуем на загородный ресторан Rыба на Даче — там еще делают блины с красной икрой, лососем и сливочным сыром, яблоком и корицей и налистники с творогом. Кроме этого 18 февраля там русские народные игры, ярмарка с угощениями и сжигание чучела Масленицы.

Beefzavod В мясной ресторан Александра Раппопорта нужно отправляться за инстаграм-хитами: зелеными блинами — из шпината с лососем, сливочным сыром, икрой тобико и огуречным соусом, красными — морковными с бычьими хвостами, пастой том ям и муссом из красной капусты и свекольными с козьим муссом, яблоками и грецкими орехами. Есть позиция для настоящих русофилов: в классические блины заворачивается строганов из мраморной говядины, сырно-картофельный мусс с горчицей, сверху выкладывается соленый огурец.

У шеф-повара Романа Палкина свою порцию блинов можно собирать как конструктор. Выбрать основу — с маслом, мясом или щучьей икрой и добавлять туда топинги: на первые мы положим вишню с соусом порта, на вторые — сметанный соус, а на третьи — лосось слабой соли. Beauty Bar & Kitchen

В необситро с азиатскими мотивами надо отправляться за экзотикой — черными блинами с острым крабом, икрой тобико и копченой сметаной или со сливочно-кленовым соусом и тартаром из киви. Привычные начинки тоже кладут — от куриного жюльена до икры, сметаны и варенья.