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Заказывайте мартини как босс
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Заказывайте мартини как босс 

Itsmywine.ru 12 февраля 2018
Фото: Itsmywine.ru
Великий актер Джеки Глисон однажды сказал: «Человек должен защищать свой дом, жену, детей и мартини»
Как правильно заказать мартини. Пять простых шагов

1. Выберите базовый компонент

Изначально мартини задумывался как джин-коктейль. Поэтому для начала решите, что вы хотите потягивать — джин или водку. Выбирающие джин, могут остановиться на нескольких вариантах, включая традиционный London dry, выбрать джин с оттенком цитрусовых или остановиться на более сладкой и насыщенный версии. С водкой проще. Можно взять обычную из ближайшего магазина. Если хотите необычный привкус, то выбирайте водку с добавками. Некоторые любители пробуют заменить водку самогоном. Говорят, пить можно.

2. Насколько крепкий коктейль вы хотите

Стандартная формула 6:1 — это классическая версия мартини, где одной частью является вермут. Но и здесь могут быть разные варианты. Вы можете попросить налить вам больше или меньше вермута (более крепкий, итальянский или обычный сухой — решайте сами).

3. Решите, как его смешать

Некоторые любители мартини, особенно те, кто не боится пролитого напитка, предпочитают встряхивать (если вы не знаете как это, проконсультируйтесь с Джеймсом Бондом). Но большинство барменов посоветуют вам его быстро перемешать. Как говорил Гомер Симпсон: «Он знает, какой мартини я люблю — полный алкоголя».

4. Получите гарнир

Обычно к бокалу мартини полагаются оливки или завитки цитрусовых. Можно использовать классический лимон или грейпфрут.

5. Старайтесь не слишком прикасаться к бокалу

Серьезно. Любой бармен, который когда-либо сталкивался с грязными руками клиентов, скажет, что это ужасно.
После того, как вы освоите основной вид мартини, попробуйте ещё несколько вариантов
Грязный. Этот вид мартини заказывают те, кто голоден. В него кладут большое количество оливок и поливают оливковым рассолом. Эффект отличный.
Гибсон. Единственное, что отличает Гибсон от обычного мартини — это маринованный лук, который кладут в бокал в виде украшения на шпажке.
Vesper. Этот коктейль назван в честь самой смелой девушки Бонда. Это смесь деликатного, цветочного джина и водки и ароматного французского аперитива Lillet Blanc с лимонным твистом.
Перевёрнутый мартини. По сути это обычный мартини с соотношением спирта к вермуту наоборот, то есть в основном с вермутом.
Утомлённый мартини. Этот коктейль крепок: водку или джин смешивают с шотландским виски вместо вермута.
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