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Блинобот покажет в Москве шоу по изготовлению блинов
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Блинобот покажет в Москве шоу по изготовлению блинов 

Мои Черемушки 13 февраля 2018
Фото: Мои Черемушки
Директор «Робостанции» Артур Зархи рассказал о том, что необычный робот-блинопек 17 и 18 февраля устроит шоу на ВДНХ. В эти дни машина приготовит несколько сотен блинов, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Кулинарное шоу пройдет на «Робостанции» в павильоне № 2 с 11:00 до 20:00. «Робот Блинобот был у нас на Масленицу в прошлом году и очень понравился посетителям. В этом году мы научили его делать блины тоньше и печь быстрее. Для этого пришлось усовершенствовать манипуляторы и поменять программное обеспечение», — отметил Артур Зархи.
Гости увидят, как специально запрограммированная машина льет тесто ковшиком, затем переворачивает его по мере готовности. Испеченные блины робот кладет на тарелку. Уточняется, что для приготовления блинов робот использует манипуляторы и блинницу. Напомним, «Робостанция» в павильоне № 2 на ВДНХ открыта с 2015 года. На выставке представлено более 20 роботов отечественного и зарубежного производства.
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