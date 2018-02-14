Сет для двоих в ресторане Aviator

В преддверии 14 февраля в ресторане AVIATOR (входит в гид Gault & Millau) решили вспомнить самый романтичный период любых отношений — конфетно-букетный. Поэтому шеф Антон Магдюк подготовил специальное меню для двоих, в котором прослеживаются все его этапы.

Первым впечатлением, как и положено на первом свидании, выступают цветы — мильфей из лосося с черной редькой в бутонах живых роз. Теплая закуска в виде кальмара с салатом из свежей зелени и молодого редиса с лепестками цветов — как второе свидание, когда между влюбленными тает лед скромности.

А на третьем принято отбрасывать предрассудки и признаваться в своих чувствах. Поэтому предпоследним курсом шеф прописал цесарку в соусе из красного вина со специями и фруктами, сопроводив романтичное блюдо гарниром из карамелизированной цветной капусты, томленной сливы с соусом сабайон. Десертом шеф предлагает назначить поцелуй влюбленных или баваруа из белого шоколада с кусочками малины.

Романтический сет будут подавать по предзаказу до 9 марта. Стоимость 3200 рублей. К сету для двоих два бокала шампанского Moet & Chandon в подарок. А с 12:00 до 16:00 скидка 20% на все меню.

Адрес: Москва, Пресненская набережная, 12. 52-ой этаж башни "Федерация".