14 февраля в московских ресторанах

В честь Дня святого Валентина рестораны и бары Москвы приготовили для гостей тематические вечеринки, комплименты и конкурсы, сообщили РИАМО сотрудники столичных заведений.

«У нас сегодня будет выступать наша кавер-группа «25:45» и ди-джей, также всем влюбленным будет подарок — бокал шампанского, десерт «Валентинка» от нашего шеф-повара. Также будет работать шаржист», — сказала сотрудница столичного бара «25:45».

Ресторан-бар «Котлета» в честь Дня всех влюбленных приготовил для гостей валентинки с сюрпризом. Вечером для посетителей будет играть живая музыка.

«Валентиночки будут раздаваться со скретч-картой, которую нужно стереть и будет подарочек — бутылка шампанского, или коктейль, или десертик, но этой валентиночкой можно будет воспользоваться в следующий раз», — сказала сотрудница ресторана-бара «Котлета».

В московском ресторане BagaBar гостей ждут тематическая вечеринка, живая музыка, ди-джей и ведущий, который будет развлекать пары в День всех влюбленных.

«У нас сегодня вечеринка Loves Party, с 21:00 до 22:00 живая музыка, выступает кавер-группа ВИА «The Champions», а дальше играет ди-джей и ведущий», — сообщил сотрудник ресторана.

В День святого Валентина не все столичные бары и рестораны подготовили специальное меню и программу, однако во многих из них из-за праздника оказались забронированы все свободные места.

«Специально никаких мероприятии нет. У нас все заранее забронировали. Наше время работы с 18:00 до 23:30 — это все забронировано, а потом уже появляются столики», — отметил сотрудник Mitzva Bar.

Представитель ресторана «Вилла Паста» сообщила, что посетителей в День всех влюбленных будет ожидать красиво украшенный зал и комплименты, но свободных столиков уже не осталось.

«У нас нет свободных мест. У нас просто украшен зал и идут комплименты гостям в виде сладостей», — сказала собеседница агентства.

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14 февраля многие люди по всему миру. Праздник получил название от имени римского священника Валентина. В этот день влюбленные признаются друг другу в своих чувствах и обмениваются подарками.