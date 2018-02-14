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7 лучших мест для свиданий на карте мира
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7 лучших мест для свиданий на карте мира 

Trendymen 14 февраля 2018
Фото: Trendymen
Вне зависимости от того, празднуете ли вы День Святого Валентина в принципе, идея места для отличного свидания должна у вас быть всегда. Кому нужны эти стандартные прогулки по невзрачным кафе, выбранным наскоро ресторанам и неинтересным выставкам?
Вот отличный список уникальных мест, каждое из которых позволит вам превратить любое свидание в совершенно незабываемое.

Отель Giraffe Manor

Найроби
Двигайтесь прямо к роскошному Giraffe Manor — загородному дому, построенному в английском стиле. Прямо на задворках постоянно живет стадо жирафов, так что уникальный экспириенс за ужином и завтраком вам обеспечен.

Ресторан Galavanta

Богота
Попросите местных тревел-агентов устроить вам персональный кулинарный мастер-класс с Николасом Ренгифо, шеф-поваром знаменитого Krone Bistro. Он отвезет вас в Пласа-де-Меркадо-дель-Норте, чтобы купить свежие ингредиенты прямо с фермы, а затем вернет обратно в ресторан для практической демонстрации своих навыков.

Ресторан Holbein's

Франкфурт
Закажите столик в ресторане отеля Holbein’s. Он расположен неподалеку от знаменитого музея Städel, куда определенно стоит отправиться еще до ужина. Что может быть романтичнее искусства эпохи позднего Ренессанса и последующего вечера в ресторане, откуда открывается невероятный вид на главную набережную города.

Кинотеатр Electric Cinema

Лондон
Забронируйте места в Electric Cinema, очередном блистательном проекте Soho House. Тут всего несколько дабл-диванов, рассчитанных как раз на влюбленные парочки. Через несколько комнат расположен очень неплохой ресторан, где и стоит продолжить вечер.

Бар Bemelman's

Нью-Йорк
Начать вечер стоит с неторопливой прогулки по музею «Метрополитен» — она настроит вас на нужный лад. Затем отправляйтесь в La Goulue, классическое нью-йоркское заведение, шеф-повар которого способен непостижимым образом открывать портал в Париж сквозь ваши вкусовые рецепторы. Завершите приключение в знаменитом Bemelman’s, куда по вечерам часто заглядывают даже селебрити.

Бар Henshin

Джакарта
Проснитесь пораньше, чтобы совершить медитативную прогулку среди мангровых зарослей в Северной Джакарте. Это утреннее спокойствие понадобится вам позже, когда вы попадете в бар Henshin, расположенный на 69 этаже роскошного отеля Westin. Аутентичная японская и перуанская кухня прилагаются.

Аквариум Рипли

Торонто
Как насчет романтического ужина под водой? Звучит очень захватывающе. Такой опыт можно получить в канадском аквариуме Рипли, где всю неделю с 14 февраля устраивают обеды и ужины для влюбленных. Попасть сюда будет очень непросто и места стоит бронировать заранее.
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