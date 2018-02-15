На «Экомаркете» в Коньково отметят Китайский новый год

Чайные церемонии, аутентичная кухня от ресторана «Китайские новости» и национальные танцы ждут гостей «Экомаркета» 17 февраля.

Команда «Экомаркета» в Коньково продолжает серию тематических мероприятий, посвящённых культуре и гастрономии разных стран. 17 февраля с 14:00 до 17:00 здесь отметят Китайский новый год — главный и любимый праздник жителей Поднебесной. Для китайцев это не просто начало следующего года, но и праздник весны. Каждая семья (даже самая бедная) старается накрыть в эту ночь праздничный стол, купить всем подарки и украсить свой дом.

В эту субботу на «Экомаркте» постараются воссоздать атмосферу настоящего Китайского нового года. Гостей праздника ждёт специальное меню от ресторана «Китайские новости», мастер-классы по приготовлению китайских пельменей и чая, выступление коллектива «Евразия» с национальными танцами, чайная церемония, традиционная музыка и запуск бумажного змея на улице в конце вечера.

«Экомаркет» в Коньково расположен по адресу: улица Профсоюзная, 126, корпус 3. Вход на праздник свободный.