Новиков откроет в 2018 году около 20 ресторанов

Если в прошлом году Новиков открыл девять ресторанов (Crabber, 15/17, «Колбасный цех», BRO&N, «Магадан», «Китайская забегаловка» в Москве, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге, «Высота 5642» в Кисловодске), то в этом году открытий будет еще больше — 14 в России и три в других странах.

Семейство ресторанов Crabber пополнится еще тремя заведениями: уже начал работу ресторан на Красном октябре , планируется открытие на Красной площади и в театрально-концертном зале «МИР» на Цветном бульваре.

На Усачевском рынке появятся сразу два корнера Novikov Group: «Сыроварня» и шашлычная «Алмаз» (по имени мастера-мангальщика Алмаза, который уже давно работает с Новиковым). Еще одна «Сыроварня» откроется в новом гастрономическом пространстве «Депо» на Лесной улице.

Следуя моде на различные фудмаркеты, Новиков совместно с White Rabbit открыл масштабный гастромаркет «Вокруг Света» на Никольской. На маркете представлены 23 различные концепции. Также совместно с White Rabbit были придуманы три ресторана на крыше ЦУМа : итальянский, азиатский и винно-коктейльный бар.

Аркадий продолжает осваивать пространство московских аэропортов (уже работает корнер «Колбасный цех» в терминале E аэропорта Шереметьево ) и готовит к открытию пространство «Едим Летим» в Домодедово. Здесь расположатся несколько корнеров: кафе кавказской кухни, кофейня, пивной дворик и другие.

В районе Патриарших прудов появится ресторан японской кухни Shiba с молодым талантливым шеф-поваром из Осаки, а на Бадаевском заводе — ресторан французской кухни Salon.

Что касается экспансии за рубеж, то три ресторана Novikov откроются в Майями, Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Дохе (Катар).