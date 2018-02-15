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Макдоналдс уберет чизбургеры из Хэппи Мил
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Макдоналдс уберет чизбургеры из Хэппи Мил 

Особое блюдо 15 февраля 2018
Фото: Особое блюдо
К 2022 году Макдоналдс планирует убрать чизбургеры из детского меню Хэппи Мил в 120 странах.
К 2022 году Макдоналдс планирует убрать чизбургеры из детского меню Хэппи Мил в 120 странах. Согласно новым правилам, в детском наборе Макдоналдс должно быть не более 600 ккал, не более 650 мг натрия, а содержание добавленного сахара и насыщенных жиров не должно превышать 10% на каждую позицию. Как пишет Reuters, фастфуд-гигант по-прежнему будет предлагать чизбургеры к Хэппи Мил по запросу посетителя, однако отсутствие чизбургера в комплекте все равно повлияет на потребительские привычки. То же самое произошло, когда в 2013 году сеть убрала газировку из детского набора, — некоторые клиенты переключились на воду, молоко или сок. Кроме этого, Макдоналдс планирует заменить в 80 странах игрушки, которые входят в меню для детей, на книги. На 2018 год приобрести Хэппи Мил с книгами можно только в 20 странах. Фото: Facebook/McDonald’s
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