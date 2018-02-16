Вы настоящий олигарх, если знаете цену этих блюд

О невероятно дорогих трюфелях вы, конечно, слышали. Но знаете ли вы, что простые, казалось бы, блюда тоже могут стоить очень большие деньги?

Например, за самое дорогое в мире мороженое посетителям ресторана «Serendipity 3» предлагают заплатить… 25 тысяч долларов! Все потому, что в его составе 25 сортов какао, украшен десерт кусочками съедобного золота, а подается холодное лакомство в бокале, украшенном золотом и алмазами. Есть мороженое предлагают изящной золотой ложечкой. Посуду, в которой подают десерт и уникальный прибор гостю, решившемуся попробовать дорогое блюдо, дарят.

Да, некоторые готовы платить не только за вкус, но и за оригинальную подачу блюда.