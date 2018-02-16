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Вы настоящий олигарх, если знаете цену этих блюд
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Вы настоящий олигарх, если знаете цену этих блюд 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
О невероятно дорогих трюфелях вы, конечно, слышали. Но знаете ли вы, что простые, казалось бы, блюда тоже могут стоить очень большие деньги?
Например, за самое дорогое в мире мороженое посетителям ресторана «Serendipity 3» предлагают заплатить… 25 тысяч долларов! Все потому, что в его составе 25 сортов какао, украшен десерт кусочками съедобного золота, а подается холодное лакомство в бокале, украшенном золотом и алмазами. Есть мороженое предлагают изящной золотой ложечкой. Посуду, в которой подают десерт и уникальный прибор гостю, решившемуся попробовать дорогое блюдо, дарят.
Да, некоторые готовы платить не только за вкус, но и за оригинальную подачу блюда.
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